U Sarajevu je u 78. godini preminuo Edin Numankadić, jedan od najznačajnijih i najutjecajnijih bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika, čiji je rad obilježio protekle decenije domaće i regionalne umjetničke scene.

Edin Numankadić rođen je u Sarajevu 1948. godine. Završio je Katedru za likovno obrazovanje na Pedagoškoj akademiji, a studirao je i Historiju jugoslavenskih književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Na likovnoj sceni bio je neprekidno aktivan od početka sedamdesetih godina prošlog vijeka, ostavivši neizbrisiv trag kroz osnivanje kultnih umjetničkih grupa “1+1+1”, “Prostor-Oblik” i “KAMMEN”, čime je dao ogroman doprinos liberalizaciji i pluralizmu bh. umjetnosti.

Tokom bogate karijere prošao je kroz nekoliko prepoznatljivih stvaralačkih faza. Na samom početku bavio se slikarstvom obojenog polja te analitičkim i procesualnim slikarstvom. Kasnije, tokom i nakon rata, u svoj izraz uvodi praksu objet trouvé, odnosno upotrebu odbačenih i pronađenih predmeta koje ugrađuje u instalacije i skulpture, dok je svojevrsni umjetnički vrhunac dosegao radikalnim činom – uništavanjem vlastitih prijeratnih djela.

Dva puta predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu: prvi put 1993. godine u sklopu ratnog projekta “Svjedoci postojanja”, a potom i 2003. godine u nacionalnoj selekciji.

Pored neprocjenjivog autorskog rada, decenijama je obavljao funkciju direktora Olimpijskog muzeja u Sarajevu. Tokom opsade 1992. godine lično je učestvovao u spašavanju eksponata iz zapaljene zgrade muzeja, sačuvavši tako naslijeđe Zimskih olimpijskih igara 1984. godine.

Također, bio je jedan od utemeljitelja i stalni savjetnik kolekcije Ars Aevi, Muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu, te dugogodišnji član ULUBiH-a od 1974. godine.

Njegov rad valoriziran je kroz više od 50 samostalnih i preko 300 kolektivnih izložbi širom svijeta, kao i kroz više od 20 prestižnih priznanja. Među njima se posebno izdvajaju Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva iz 1999. godine i francuski Orden viteza umjetnosti i književnosti, koji mu je dodijeljen 2021. godine.

Tužna vijest o njegovom odlasku stigla je uoči otvaranja njegove velike izložbe “Prisustvo”, zakazane za 25. juni u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Ova postavka, kojom je trebalo biti obilježeno i 80 godina rada Galerije, zamišljena je kao presjek njegovog petodecenijskog stvaralaštva vođenog čistom intuicijom i dubokim ličnim osjećajem, potpuno izvan komercijalnih okvira.

(Kliker.info-agencije)