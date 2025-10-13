Odlazak glasa Bosne : Uz zvuke “Romanije” Halid Bešlić ukopan na Gradskom groblju Bare

Uz taktove instrumentale velikog hita “Romanija” i prisustvo hiljada ljudi, poštovalaca lika i djela, na Gradskom groblju Bare danas je ukopan i u vječnost i legendu ispraćen neponovljivi, Halid Bešlić.

Dostojanstveno, sa puno ljubavi i poštovanja, onako kako je i sam živio Halid Bešlić je ispraćen na vječni počinak.

Vjerski obred na groblju Bare predvodio je efendija Muhamed Velić.

“Draga braćo, prijatelji, okupili smo se danas da sa dženaza namazom i dovom i sa ljubavlju oprostimo se od našeg dragog brata Halda Bešlića koji nas je okupio danas ovdje. Život na ovom svijetu je putovanje između ezana i namaza. Ezana koji nam se uči kao bebama kada se rodimo čisti i namaza koji nam se klanja kada nas prate sa ovoga svijeta.

Na tom putovanju ostaje jedino važno, pored odanosti uzvišenom Gospodaru, koliko smo ljubavi i dobrote jedni drugima dali. Primjer današnje dženaze našem bratu Halidu je možda najbolji primjer upravo te ljubavi i dobrote koju insan tokom svog životnog puta nesebično daje. Nadam se da ćemo iz toga uzeti pouku.

Uzvišenog Gospodara molimo da našem Halidu oprosti njegove grijehe, da mu umnogostruči i uveća njegova dobra djela i da ga uvede među dobre robove svoje kako je to lijepo u suri fedžer kazao: “A ti dušo smirena vrati se svome Gospodaru zadovoljna, a i on tobom zadovoljan i uđi među robove moje i uđi u Dženet moj”, rekao je efendija Muhamed Velić.

Prethodno je u Gazi-Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu klanjana dženaza Halidu Bešliću. Dženazu je predvodio dr. hafiz Mensur ef. Malkić.

“Mi ćemo ga pamtiti kao velikog umjetnika. Ali prije svega on će biti upamćen kao dobar čovjek, kao čovjek velikog srca. A to su svjedočile riječi napisane ovih dana od strane njegovih prijatelja i saradnika od strane običnih ljudi. To svjedoči i ova dženaza odnosno ovoliki broj prisutnih danas, a njegovom ispraćaju. Da je on bio dobar čovjek svjedoči i ona džamija u onom njegovom rodnom mjestu.

To svjedoči i kasida koju je on tako lijepo donosio i slao salavate i selame u Medinu, Allahovom poslaniku Muhamedu riječima “Oj Zefire, kad poletiš do Medinskih strana, poselami onog koga moja duša sanja”. Odlaskom našeg brata Halida, na gubitku je cijeli svijet. Najveći gubitak predstavlja za njegovu porodicu, njegovu suprugu Sejdu, sina Edina, rodbinu prijatelje, saradnike, za komšije. Svi smo mi Allahovi i svi ćemo se njemu vratiti. Molimo Allaha dž.š da oprosti grijehe našem Halidu”, izgovorio je hafiz Mensur ef. Malkić.

Na vječni počinak na Gradskom groblju Bare tabut sa tijelom do mezara Halida Bešlića na rukama su odnijeli njegovi prijatelji i najbliži saradnici. Riječ je o obredu koji između ostalog simbolizuje zajedništvo.

Poruka na kraju glasila: “Od danas sinonim za nedostižnu ljudsku dobrotu je Halid Bešlić”.

(Kliker.info-NN)