Odlaszak legende : Umro je Giorgio Armani

Giorgio Armani, jedan od najvećih modnih vizionara 20. i 21. stoljeća, preminuo je danas u dobi od 91 godine, prenosi Corriere della Sera.

Slavni talijanski dizajner, rođen 11. jula 1934. u Piacenzi, ostavio je iza sebe naslijeđe koje je oblikovalo ne samo modu, nego i samu ideju stila. Do posljednjeg trenutka ostao je vjeran poslu, tek prije nekoliko dana objavio je da je kupio legendarni klub La Capannina, mjesto gdje je u 60-ima upoznao svog životnog i poslovnog partnera Sergija Galeottija.

Unatoč ozbiljnim zdravstvenim problemima u proteklih godinu dana – infekciji pluća i rijetkom izostanku s vlastite revije u julu – Armani je i dalje radio, pratio pripreme kolekcije kojom bi u rujnu obilježio 50 godina brenda i davao upute suradnicima. Ljeto je proveo u Forte dei Marmi, okružen obitelji, a tek posljednjih dana zdravstveno stanje mu se naglo pogoršalo.

Od Piacenze do svjetske slave

Najmlađi sin u porodici, odrastao u poslijeratnom Milanu, Armani je u početku studirao medicinu. No, strast prema estetici i ljudskom tijelu odvela ga je u svijet mode, najprije u robnu kuću Rinascente, zatim pod okrilje Nina Cerrutija, a 1975. osnovao je vlastitu kuću Giorgio Armani. Bio je prvi koji je sebe nazvao “stilistom”, ističući da ne kroji samo odjeću, nego stvara stil.

Njegova revolucija bila je jednostavna i genijalna: dekonstrukcija. Armani je “olakšao” muška odijela i žensku poslovnu odjeću, stvarajući fluidan, moderan izgled koji je odgovarao novom vremenu. Slavu je učvrstio suradnjom s Hollywoodom – 1980. dizajnirao je kostime za film “Američki žigolo”, a samo dvije godine kasnije osvanuo je na naslovnici magazina Time.

Imperij izgrađen na stilu

Od Emporio Armanija, parfema i luksuznih hotela, preko sportske linije EA7 do arhitekture i umjetničkog centra Armani/Silos – izgradio je modni imperij vrijedan milijarde. No, sve je uvijek bilo podređeno jednoj ideji: stilu kao nenametljivoj eleganciji. „Stil nije da te primijete, nego da te pamte“, znao je ponavljati.

Gubitak partnera Galeottija 1985. godine obilježio je njegov život i rad – od tog trenutka postao je i neumorni menadžer, prvi koji ulazi u ured, posljednji koji gasi svjetla. Iako su mu globalni konglomerati nudili basnoslovne iznose, Armani nikada nije prodao svoju kuću, smatrajući da ime brenda mora ostati neodvojivo od njega samog.

Naslijeđe i budućnost

U posljednjim godinama jasno je odredio tko će nastaviti njegov put: nasljednicu Silvanu Armani i životnog partnera Lea Dell’Orca, s kojima je zajedno primao aplauze nakon svojih posljednjih revija.

“Ja sam moj posao”, rekao je prošle godine u Parizu, odbacujući svaku pomisao na povlačenje.

(Kliker.info-Jutarnji list)