Iranska vojna komanda objavila je da zatvara Hormuški moreuz za komercijalni saobraćaj kao odgovor na kontinuirane izraelske napade na južni Liban.

U saopštenju od 20. juna, koje je prenijela državna televizija IRIB, iranski centralni štab Khatam al-Anbiya saopštio je da je odluka donesena kao odgovor na “očiglednu lošu namjeru i kršenje sporazuma od strane Sjedinjenih Država” u implementaciji prvog člana memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana, kao i na “kontinuirano kršenje primirja na jugu zemlje od strane Izraela”.

U saopštenju se također ukazuje na kontinuirano prisustvo izraelskih snaga u južnom Libanu, opisujući zatvaranje Hormuškog moreuza kao “prvi korak” u iranskom odgovoru na ono što je nazvao “neprijateljskim kršenjem sporazuma”.

Vojna komanda je također upozorila da će se na dnevni red staviti daljnje mjere kako bi se druga strana prisilila da ispuni svoje obaveze ako se nastavi ono što su nazvali “agresijom”.

Govoreći na Fox Newsu, američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da “nema dokaza” da je Iran zatvorio Hormuški moreuz kao odgovor na kršenje primirja u Libanu.

Satima prije nego što je objava objavljena, novinska agencija Tasnim, koja je povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), objavila je komentar na naslovnoj strani u kojem se obraća ministru vanjskih poslova Abbasu Araqchiju kao odgovor na izvještaje da bi mogao otputovati u Švicarsku kako bi se sastao s američkom delegacijom. U tekstu se navodi da, s obzirom na tekuće borbe u Libanu, “sastanak s Witkoffom nije opravdan” i da Hormuz “mora biti zatvoren”.

Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff, navodno putuje u Švicarsku kako bi se sastao s Araqchijem u sklopu 60-dnevnog procesa postizanja trajnog sporazuma o okončanju rata.

Vance je rekao da očekuje da će i on otputovati u Švicarsku na razgovore. Ako to učini, vjerovatno će u Švicarsku otići i predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohammad Baqer Qalibaf.

Najmanje deset ljudi je ubijeno u izraelskim napadima na različite dijelove Libana 20. juna, samo nekoliko sati nakon što je proglašen prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, a nastavak borbi doveo je u sumnju najavljeno primirje.

(Kliker.info-agencije)