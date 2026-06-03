Iranske snage izvele su žestok zračni napad na Kuvajt, a glavni cilj bila je Međunarodna zračna luka Kuvajt. Prema službenim podacima kuvajtskog ministarstva zdravstva, u napadu su ozlijeđene najmanje 63 osobe, dok je jedna osoba poginula. Riječ je o jednom od najkrvavijih napada na neku od zaljevskih država od samog početka sukoba s Iranom.

Glasnogovornik ministarstva potvrdio je da je sedmero ozlijeđenih hitno prebačeno na složene operacije. Indijsko veleposlanstvo u Kuvajtu priopćilo je da je poginuli muškarac državljanin Indije te da su u kontaktu s obitelji žrtve kako bi im pružili svu potrebnu pomoć.

Državna novinska agencija KUNA, pozivajući se na ministarstvo obrane, javlja da je u napadu teško oštećen Terminal 1 kuvajtske zračne luke. Na snimkama koje masovno kruže društvenim mrežama vide se buktinje, gusti dim i golemo razaranje unutar same aerodromske zgrade. Kuvajtsko ministarstvo vanjskih poslova kasnije je potvrdilo da su u napadima oštećeni i drugi dijelovi infrastrukture, uključujući i neka diplomatska predstavništva.

Odgovor na američke udare na ključan otok

Glasnogovornik kuvajtskog ministarstva obrane, brigadni general Saud Abdulaziz Al-Otaibi, oštro je osudio ovaj udar, proglasivši ga “zločinačkom iranskom agresijom”. Iz američkog središnjeg zapovjedništva (Centcom) priopćili su da je Iran tijekom noći ispalio dva projektila prema Kuvajtu i još tri prema Bahreinu, no tvrde da su se oni raspali ili su uspješno presretnuti. Ipak, roj dronova kamikaza uspio je probiti obranu i pogoditi civilne ciljeve, uključujući i spomenuti aerodrom.

Ovaj brutalni udar Teherana zapravo je izravna odmazda za akciju američke vojske koja je tek nešto ranije izvela, kako navode, “samoobrambene” zračne udare na iranski otok Qeshm u Hormuškom tjesnacu. Centcom ističe da je cilj tog napada bila iranska vojna zemaljska kontrolna stanica, a udar je izveden kao odgovor na stalne pokušaje iranskih napada diljem Bliskog istoka.

Amerikanci su također potvrdili da su tijekom noći srušili tri iranska drona usmjerena prema civilnim brodovima u regionalnim vodama. Nešto ranije, američke su snage u sklopu pomorske blokade Hormuškog tjesnaca pogodile i onesposobile prazan naftni tanker koji je plovio pod zastavom Bocvane prema Iranu. Američki je zrakoplov ispalio projektil Hellfire izravno u strojarnicu broda nakon što je posada potpuno ignorirala višekratna upozorenja.

Pregovori na izdisaju, Teheran poručuje: Platit ćete visoku cijenu

Reakcija Teherana bila je trenutačna i ratoborna. Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) poručila je da će “narušavanje sigurnosti u Hormuškom tjesnacu nositi golemu i tešku cijenu za agresivnu američku vojsku”.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova, kako prenosi novinska agencija AFP, poslalo je jasnu poruku u kojoj tvrdi da čelnici Kuvajta i Bahreina snose “izravnu i nedvosmislenu odgovornost” za američke napade jer dopuštaju djelovanje vojske SAD-a sa svog teritorija. Iran je već u više navrata gađao ciljeve u ovim zemljama upravo zato što se u njima nalaze velike američke vojne baze.

Cijeli ovaj opasni val eskalacije dogodio se u trenutku kada su mirovni pregovori i pregovori o prekidu vatre između SAD-a i Irana potpuno zapeli, nakon što tijekom vikenda nije postignut nikakav napredak oko konačnog teksta sporazuma.

(Kliker.info-agencije)