Odbranila titulu kraljice New Yorka : Aryna Sabalenka osvajačica US Opena

Sabalenka je time došla do četvrte Grand Slam krune u karijeri. Dva puta je osvajala Australian Open, 2023. i 2024. godine, a sada ima i dva trofeja na US Openu, slavila je osim ove subote i prošle godine.

Anisimova je drugi puta igrala finale nekog Grand Slam turnira. Premijerno se to dogodilo ovog ljeta u Wimbledonu kada je u finalu poražena 0-6, 0-6 od Poljakinje Šwiatek. Tada je bila posve impresionirana veličinom događaja, a iako je u New Yorku reagovala nešto bolje tokom finala, ostala je 24-godišnjakinja ipak dosta udaljena od premijernog slavlja.

Prvi set je bio ispunjen preokretima. Sabalenka je povela 2-0, pa je Anisimova okrenula rezultat u svoju korist 3-2, samo da bi 27-godišnja bjeloruska teniserka napravila niz od četiri gema i dobila prvu dionicu 6-3.

U drugom setu se Anisimova uspjela dva puta vratiti iz breaka minusa. Sabalenka je vodila 5-3, a kod 5-4 je servirala za pobjedu. Uz veliku podršku američkih navijača Anisimova je ostala u meču. Oduzela je protivnici servis, izjednačila na 5-5, a potom i izborila tie-break. U njemu je ponovno zaredala s pogreškama, Sabalenka je uzela ponuđeno i proslavila pobjedu.

Od sredine prve dionice Sabalenka je odigrala izuzetno dobro, dok je Anisimova ipak bila ispod nivoa igre kada je tokom US Opena pobjeđivala Šwiatek u četvrtfinalu i Osaku u polufinalu.

(Kliker.info-Vijesti)