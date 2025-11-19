Odbijena apelacija Nebojše Vukanovića : Ustavni sud BiH neće odlučivati o statusu Milorada Dodika

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 19. novembra 2025. godine održao 11. vanrednu plenarnu sjednicu (online) na kojoj je donio odluku o dopustivosti apelacije političke organizacije “Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića”.

Odlukom o dopustivosti u predmetu broj AP-4618/25 Ustavni sud je odbacio kao nedopuštenu apelaciju političke organizacije “Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića“ podnesenu protiv Rješenja Suda Bosne i Hercegovine broj S1 3 Iž 053064 25 Iž od 10. oktobra 2025. godine.

“Zbog toga što je ratione materiae inkompatibilna s Ustavom Bosne i Hercegovine”, dodali su.

U obrazloženju odluke Ustavni sud je, između ostalog, naveo da se u konkretnom slučaju odlučivalo o pravilnosti prijave Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, koji će se održati 23. novembra 2025. godine.

“Dakle, u postupku se nije odlučivalo o bilo kakvim apelantovim pravima koja se mogu dovesti u vezu sa slobodom okupljanja i udruživanja. S obzirom na navedeno, Ustavni sud je zaključio da su apelantovi navodi o kršenju slobode okupljanja i udruživanja iz člana II/3.i) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 11. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ratione materiae inkompatibilni s Ustavom Bosne i Hercegovine”, pojasnili su iz Ustavnog suda BiH.

Ustavni sud BiH je dalje naveo da se apelant ne može pozvati na kršenje člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine samo zato što smatra da odluke redovnih sudova i nadležnih organa nisu donesene u skladu s načelom vladavine prava.

“Naime, apelant mora navesti na koji način je zbog kršenja vladavine prava iz člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine povrijeđeno neko njeno pravo ili sloboda zagarantirani Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom. U suprotnom, svako lice će moći podnijeti apelaciju protiv odluke redovnog suda pozivajući se na član I/2. Ustava Bosne i Hercegovine bez obzira na to da li se tom odlukom zaista odlučivalo o njegovim pravima i interesima”, istakli su.

Ustavni sud je podsjetio da se osporenom odlukom odlučivalo o pravilnosti prijave SNSD-a za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

“Dakle, predmet konkretnog postupka nije bila apelantova prijava niti Ustavni sud zapaža da se odlučivalo o nekom drugom apelantovom pravu. Naime, Ustavni sud zapaža da je apelant ovjerila svoju prijavu za učešće na konkretnim izborima i da nije predložila svog kandidata za prijevremene izbore, tako da Ustavni sud ne uočava kako je konkretni postupak mogao direktno ili indirektno utjecati na prava apelanta kao političkog subjekta. Ustavni sud također zapaža da apelant navodi da su mu zbog odluka Suda BiH i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK) povrijeđena prava ‘zagarantirana članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine’, ali ne navodi na koji način osporena odluka utječe na bilo koje njeno pravo, direktno ili indirektno. Iz navedenog proizlazi da apelant nije naveo niti pružio dokaze da bi odluka koju osporava apelacijom mogla imati bilo kakvog utjecaja na njegova ustavna prava ili osnovne slobode. Stoga Ustavni smatra da su apelacioni navodi o kršenju člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine ratione materiae inkompatibilni s Ustavom Bosne i Hercegovine”, naglasili su.

U vezi s pozivanjem apelanta na član II/1. Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavni sud je ukazao da se ne radi o materijalnom pravu na čije se kršenje apelant može samostalno pozvati.

“Već se radi o ustavnoj odredbi kojom se obavezuju Bosna i Hercegovina i oba entiteta da osiguraju najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Stoga Ustavni sud smatra da su i ti apelantovi navodi ratione materiae inkompatibilni s Ustavom Bosne i Hercegovine. S obzirom na odluku u ovom predmetu, Ustavni sud je zaključio da nije neophodno posebno razmatrati apelantov zahtjev za donošenje privremene mjere”, poručili su.

