“Od rijeke do mora” – šta znači palestinski slogan koji izaziva kontroverze?

Rijeka Jordan teče kroz istočni obod Izraela i okupiranu Zapadnu Obalu, vijugava i duga oko 320 kilometara. More je svjetlucavi Mediteran na zapadu. A fraza o prostoru “od rijeke pa do mora” postala je ratni poklič koji ima novu moć da uzdrma Jevreje i motiviše pro-palestinske aktiviste poslije Hamasovog napada na jugu Izraela 7. oktobra, i izraelskog bombardovanja pojasa Gaze.

“Od rijeke pa do mora, Palestina će biti slobodna”, skandirali su pro-palestinski aktivisti od Londona i Rima do Washingtona.

Usvajanje ili odbrana tog slogana može skupo da košta javne ličnosti, kao što je članica američkog Predstavničkog doma, Rašida Tlaib, koja je dobila ukor zbog toga.

Ali kao i u cijelom konfliktu na Bliskom istoku, šta ta fraza znači – zavisi od onoga ko je koristi, ko priča priču, i od publike koja je sluša.

Mnogi palestinski aktivisti kažu da je u pitanju poziv na mir i jednakost poslije 75 godina izraelske državnosti i decenijama duge izraelske vojne uprave nad milionima Palestinaca. Jevreji u sloganu čuju jasan poziv na uništenje Izraela.

Poznato je da su borci Hamasa ubili više od 1.400 ljudi u Izraelu i poveli sa sobom u Gazu najmanje 240 talaca, u danu najvećeg nasilja nad Jevrejima od holokausta. Izrael je odgovorio bombardovanjem Gaze i kopnenom ofanzivom, u kojoj je ubijeno više od 11.000 Palestinaca, prema Ministarstvu zdravlja u Gazi, kojim upravlja Hamas. Bilans žrtava će sigurno rasti. Rezultat je najsmrtonosnija runda izraelsko-palestinskih sukoba u proteklim decenijama.

U danima i nedeljama poslije Hamasovog napada, dok su jevrejske rane još sveže, čini se da slogan izaziva nervozu kod svih.

Slogan koji je usvojio Hamas

“Od rijeke pa do mora” odjekuje na pro-palestinskim skupovima po univerzitetskim kampusima i različitim gradovima, kao slogan koji su neki uvojili kao poziv za uspostavljanje jedne države na teritoriji između rijeke Jordan i Sredozemnog mora.

Do 2012. godine, postalo je jasno da je Hamas preuzeo slogan u svom pokušaju polaganja prava na zemlju koja obuhvata Izrael, Pojas Gaze i Zapadnu obalu.

“Palestina je naša od rijeke pa do mora, i od juga do sjevera”, rekao je te godine Kaled Mašal, bivši lider grupe, u govoru u Gazi proslavljajući 25. godišnjicu osnivanja Hamasa. “Nećemo ustupiti ni pedalj zemlje”, rekao je.

Fraza ima korijene u povelji Hamasa. Međutim, priča iza slogana je mnogo šira, i počinje prije više decenija.

U mjesecima prije i tokom rata 1948. godine, procjenjuje se da je 700.000 Palestinaca pobjeglo ili je protjerano iz današnjeg Izraela. Mnogi su se nadali povratku.

Izrael je osvojio Zapadnu obalu, zajedno sa Gazom i istočnim Jerusalimom, u ratu 1967. godine. 2005, Izrael se povukao iz Gaze, a 2007. Hamas je preuzeo od Palestinske uprave kontrolu nad uskim pojasom zemlje posle okršaja sa pokretom Fatah.

Šta Jevreji čuju kada čuju “Od reke pa do mora”

Skraćeni oblik fraze, “od rijeke pa do mora”, sada odzvanja na pro-palestinskim protestima, pojavljuje na društvenim mrežama i dostupan je na različitoj vrsti robe – od majica do svijeća.

Ako pitate Jevreje u Londonu šta je za njih posebno zastrašujuće u novom porastu antisemitizma, mnogi će pomenuti veliku prisutnost tog slogana. To je znak, kažu, da imaju mnogo razloga za strah.

“Nemajte sumnje da Hamas pozdravlja to skandiranje “od rijeke pa do mora”, jer Palestina od rijeke pa do mora ne ostavlja nijedan centimetar teritorije Izraelu”, navodi se u otvorenom pismu koje je potpisalo 30 jevrejskih medijskih agencija širom svijeta, a objavljeno je u srijedu.

A poslije Hamasovog ubistva civila 7. oktobra, ne prihvataju tvrdnju da je slogan jednostavno anti-izraelski. Uz podršku grupa kao što je Liga za borbu protiv defamacije, kažu da je on dubinski anti-jevrejski.

“Niko sada ne može da kaže da u očima Hamasa, mržnja prema Izraelu ne znači mržnju prema svim Jevrejima“, kaže Sara Naklsen koja živi u Londonu. “Slogani i transparenti i skandiranje kojim se poziva na uništenje Izraela, i zapravo, svih Jevreja, to jasno pokazuju.”

Šta kažu palestinski aktivisti?

Rašida Tlaib, demokrata iz Mičigena, čija porodica živi na Zapadnoj obali i koja jedina američka Palestinka u Kongresu, objavila je video 3. novembra na kojem se vide demonstranti koji skandiraju kontroverznu parolu.

Tlaib, kojoj nisu strane kritike zbog njene retorike o odnosu Sjedinjenih Država i Izraela, je branila slogan.

“Od rijeke pa do mora je inspirativni poziv na slobodu, ljudska prava i mirnu koegzistenciju a ne na smrt, uništenje ili mržnju”, napisala je na mreži X, Tlaib, upozoravajući da poistovjećivanje anti-izraelskog raspoloženja sa antisemitizmom “ušutkuje raznovrsne glasove koji se zalažu za ljudska prava.”

Jusef Munajer, šeg programa Palestina/Izrael i viši saradnik Arapskog centra u Washingtonu, napisao je na platformi X: “Nema kvadratnog centimetra zemlje između rijeke i mora gde Palestinci imaju slobodu, pravdu i jednakost, i to nikada nije bilo važnije naglasiti.”

Rješenje o dvije države

Veći dio međunarodne zajednice podržava rješenje dvije države, koje poziva na podjelu zemlje. Za mnoge, međutim, decenije širenja izraelskih naselja su učinile da rješenje o dvije države postane nemoguće.

Izraelski desničari su zamaglili linije između Izreala i Zapadne Obale, gdje pola miliona ljudi danas živi u naseljima. Mnogi u izraelskoj vladi podržavaju aneksiju Zapadne obale, a zvanične vladine mape često ne pominju granicu, odnosno “zelenu liniju” između te dvije teritorije.

Prvobitna platforma stranke Benjamina Netanjahua, Likud, sadržala je verziju slogana, navodeći da će između mora i reke Jordan “jedino postojati izraelski suverenitet”.

Rizik od upotrebe slogana

Ako se fraza “od rijeke do mora” koristi u javnom govoru, to može da košta. Ukor koji je dobila Tlaib je korak od izbacivanja iz Predstavničkog doma.

Prošlog mjeseca, policija u Beču je zabranila pro-palestinske demonstracije, pozivajući se na činjenicu da se fraza “od rijeke do mora” pominjala u pozivnicama na skup, i opisala ju je kao poziv na nasilje.

A u Britaniji, Laburistička partija je privremeno suspendovala poslanika Endija Mekdonalda zato što je upotrijebio taj izraz na protestnom skupu na kome je pozivao na kraj bombardovanja Gaze.

“Nećemo mirovati dok ne dobijemo pravdu. Dok svi ljudi, Izraelci i Palestinci između rijeke i mora ne budu mogli da žive u miru i slobodi”, napisao je Mekdonald na bivšem Tviteru.

Zatim je objasnio: “Te riječi ne treba da se tumače na bilo koji drugi način nego kako su originalno zamišljene – kao iskreni poziv da se okončaju ubistva u Izraelu, Gazi i okupiranoj Zapadnoj obali, i za sve ljude u regionu da žive u slobodi, bez prijetnje nasiljem.”

(Kliker.info-AP)