Od Bruxellesa do Putina: Ko su pobjednici, a tko gubitnici istorijskih izbora u Mađarskoj
Mađarski dugogodišnji nacionalistički čelnik Viktor Orban u nedjelju je priznao poraz nakon 16 godina na vlasti. Po rezultatima nakon prebrojanih 97,74 posto glasova, Magyarova Tisza imat će 138 mjesta u parlamentu od njih 199, dok će Fidesz dobiti 55. Treća parlamentarna stranka bit će Naša domovina sa šest mandata.
Orbán je u govoru priznao poraz i poručio da će njegova stranka Fidesz, koja bi trebala osvojiti 55 mandata, ‘služiti naciji iz oporbe’, piše Politico.
Pobjednici: Bruxelles, ali i dio Mađarske
Najveći politički dobitnici nalaze se u Bruxellesu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa dobivaju priliku za obnovu odnosa s Budimpeštom.
Orbán je godinama bio jedan od najtvrđih protivnika europskih politika, često koristeći veto – uključujući blokadu financijske pomoći Ukrajini – i sistemsko izazivajući Bruxelles oko vladavine prava. ‘Mađarska je izabrala Europu. Europa je uvijek birala Mađarsku’, poručila je von der Leyen odmah nakon objave rezultata.
Dobitnici su i Ukrajinci, ali uz zadršku. Orbán je ranije blokirao paket pomoći od 90 milijardi eura, ključan za nastavak obrane od ruske invazije. Volodimir Zelenski brzo je čestitao Magyaru i najavio jačanje suradnje. Međutim, novi premijer ne planira bezuvjetno stati uz Kijev. Protivi se slanju oružja i ubrzanom ulasku Ukrajine u EU, a najavio je i referendum o toj temi, što bi moglo dodatno usporiti proces.
Generacijski zaokret i uloga struke
Veliku ulogu u promjeni vlasti odigrali su mladi birači. Istraživanja su pokazivala da čak dvije trećine Mađara mlađih od 30 godina želi kraj Orbánove vladavine. Protesti i masovni koncerti uoči izbora okupili su stotine hiljada ljudi. ‘Hvala vam što ste vratili nadu’, poručio im je Magyar u pobjedničkom govoru.
Važnu ulogu imali su i nezavisni novinari, koji su unatoč snažnoj kontroli medija razotkrivali političke pritiske i veze vlasti s Moskvom. U zdravstvenom sektoru očekuju se promjene: Magyar je obećao povećanje ulaganja od milijardu eura godišnje nakon godina zapuštanja koje su dovele do dugih lista čekanja i odlaska ljekara iz zemlje.
Gubitnici: Washington, Moskva i europska desnica
Izborni poraz Orbána snažno odjekuje i izvan Europe. Donald Trump i JD Vance otvoreno su podržavali njegov reizbor, ali bez uspjeha. Time Washington gubi ključnog saveznika u EU-u uslijed sve napetijih transatlantskih odnosa.
Gubitnici su i poslovni krugovi bliski Fideszu. Tajkuni poput Lőrinc Mészáros i István Tiborcz mogli bi ostati bez privilegiranog pristupa javnim ugovorima i europskim fondovima. Magyar je najavio osnivanje posebnog tijela za povrat ‘nacionalnog bogatstva’ i procesuiranje korupcije.
Poraz je i težak udarac za Kremlj. Vladimir Putin gubi važnog saveznika unutar EU-a, kao i kanal za informacije iz europskih institucija.
Na kraju, oslabljena je i europska desnica. Orbán je bio ključna figura saveza Patriots for Europe, uz političare poput Marine Le Pen i Santiaga Abascala. Njegov odlazak mijenja ravnotežu snaga u Bruxellesu i slabi blok koji je pokušavao redefinirati EU iznutra, piše Politico.
