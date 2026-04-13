Mađarski dugogodišnji nacionalistički čelnik Viktor Orban u nedjelju je priznao poraz nakon 16 godina na vlasti. Po rezultatima nakon prebrojanih 97,74 posto glasova, Magyarova Tisza imat će 138 mjesta u parlamentu od njih 199, dok će Fidesz dobiti 55. Treća parlamentarna stranka bit će Naša domovina sa šest mandata.

‘Mađari su danas rekli da Europi, rekli su da slobodnoj Mađarskoj’, poručio je Magyar, pozvavši pritom lojaliste dosadašnje vlasti u državnim institucijama da se povuku.

Orbán je u govoru priznao poraz i poručio da će njegova stranka Fidesz, koja bi trebala osvojiti 55 mandata, ‘služiti naciji iz oporbe’, piše Politico.

Pobjednici: Bruxelles, ali i dio Mađarske

Najveći politički dobitnici nalaze se u Bruxellesu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa dobivaju priliku za obnovu odnosa s Budimpeštom.

Orbán je godinama bio jedan od najtvrđih protivnika europskih politika, često koristeći veto – uključujući blokadu financijske pomoći Ukrajini – i sistemsko izazivajući Bruxelles oko vladavine prava. ‘Mađarska je izabrala Europu. Europa je uvijek birala Mađarsku’, poručila je von der Leyen odmah nakon objave rezultata.

Dobitnici su i Ukrajinci, ali uz zadršku. Orbán je ranije blokirao paket pomoći od 90 milijardi eura, ključan za nastavak obrane od ruske invazije. Volodimir Zelenski brzo je čestitao Magyaru i najavio jačanje suradnje. Međutim, novi premijer ne planira bezuvjetno stati uz Kijev. Protivi se slanju oružja i ubrzanom ulasku Ukrajine u EU, a najavio je i referendum o toj temi, što bi moglo dodatno usporiti proces.

Generacijski zaokret i uloga struke

Veliku ulogu u promjeni vlasti odigrali su mladi birači. Istraživanja su pokazivala da čak dvije trećine Mađara mlađih od 30 godina želi kraj Orbánove vladavine. Protesti i masovni koncerti uoči izbora okupili su stotine hiljada ljudi. ‘Hvala vam što ste vratili nadu’, poručio im je Magyar u pobjedničkom govoru.

Važnu ulogu imali su i nezavisni novinari, koji su unatoč snažnoj kontroli medija razotkrivali političke pritiske i veze vlasti s Moskvom. U zdravstvenom sektoru očekuju se promjene: Magyar je obećao povećanje ulaganja od milijardu eura godišnje nakon godina zapuštanja koje su dovele do dugih lista čekanja i odlaska ljekara iz zemlje.

Gubitnici: Washington, Moskva i europska desnica

Izborni poraz Orbána snažno odjekuje i izvan Europe. Donald Trump i JD Vance otvoreno su podržavali njegov reizbor, ali bez uspjeha. Time Washington gubi ključnog saveznika u EU-u uslijed sve napetijih transatlantskih odnosa.

Gubitnici su i poslovni krugovi bliski Fideszu. Tajkuni poput Lőrinc Mészáros i István Tiborcz mogli bi ostati bez privilegiranog pristupa javnim ugovorima i europskim fondovima. Magyar je najavio osnivanje posebnog tijela za povrat ‘nacionalnog bogatstva’ i procesuiranje korupcije.

Poraz je i težak udarac za Kremlj. Vladimir Putin gubi važnog saveznika unutar EU-a, kao i kanal za informacije iz europskih institucija.

Na kraju, oslabljena je i europska desnica. Orbán je bio ključna figura saveza Patriots for Europe, uz političare poput Marine Le Pen i Santiaga Abascala. Njegov odlazak mijenja ravnotežu snaga u Bruxellesu i slabi blok koji je pokušavao redefinirati EU iznutra, piše Politico.

(Tportal)