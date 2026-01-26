Očito znaju i hoće : Crna Gora zatvorila još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima

Crna Gora je u ponedjeljak zatvorila poglavlje 32 o finansijskoj kontroli u okviru pristupnih pregovora s Evropskom unijom (EU).

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je da je ovo dobar početak godine za Crnu Goru i da postoji mogućnost da zemlja završi pristupne pregovore do kraja 2026. godine.

“Crna Gora je na putu da do kraja godine zatvori sva preostala poglavlja”, izjavila je Kos.

Crnu Goru je na Međuvladinoj konferenciji predstavljao premijer Milojko Spajić, koji je zatvaranje poglavlja 32 ocijenio kao “fundamentalno”.

“Prošla godina za Crnu Goru je bila impresivna, ali vjerujem da će je ova godina nadmašiti”, rekla je Spajić.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos i premijer Crne Gore Milojko Spajić u Briselu, 15. decembra 2025.

Marilena Raouna, zamjenica ministra za evropske poslove Kipra, ponovila je da proširenje ostaje strateški geopolitički prioritet Evropske unije i ključni fokus kiparskog predsjedavanja Unijom.

“Nadam se da ćemo stoga moći održati još mnogo konferencija o pristupanju u narednim mjesecima, ne samo sa Crnom Gorom, već i sa drugim kandidatima, dok nastavljamo da unapređujemo kredibilan proces proširenja zasnovan na zaslugama”, rekla je Raouna.

U procesu pristupanja, Crna Gora je otvorila svih 33 pregovaračka poglavlja, a do sada je privremeno zatvoreno ukupno 13.

Prema pregovaračkim principima koje je usvojila Konferencija o pristupanju, sporazumi postignuti tokom pregovora o pojedinačnim poglavljima, čak ni djelimični, ne mogu se smatrati konačnim dok se ne postigne sveobuhvatni sporazum o svim poglavljima.

Crna Gora se i dalje smatra liderom u procesu pristupnih pregovora, a vjeruje se da je izvodljivo zatvoriti sva poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji do kraja ove godine.

(Kliker.info-RSE)