hamburger-icon

Kliker.info

Oči u oči na Aljasci : Večeras se održava ključni sastanak Trumpa i Putina, SAD već najavio mogućnost drugog susreta

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Oči u oči na Aljasci : Večeras se održava ključni sastanak Trumpa i Putina, SAD već najavio mogućnost drugog susreta

15 Augusta
07:45 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Sastanak između Vladimira Putina i Donalda Trumpa na Aljasci započet će u petak u 11:30 sati po lokalnom, odnosno 21:30 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Jurij Ušakov, savjetnik Kremlja za vanjsku politiku, obavijestio je medije da će dvojica predsjednika imati “sastanak jedan na jedan” s prevoditeljima, ali i “širi sastanak” s delegacijama i radni doručak. Ukrajina će biti “središnja tema” razgovora, ali će njih dvojica također razgovarati o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji.

U ruskoj delegaciji bit će ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, ministar obrane Andrej Belousov, ministar financija Anton Siluanov, čelnik ruskog državnog fonda Kiril Dmitrijev te Ušakov. Nakon sastanka održat će se zajednička press konferencija za novinare, što je Ušakov nazvao “velikim, velikim trenutkom”.

Trumpova administracija ranije je ublažila očekivanja o velikom napretku prema prekidu vatre, nazvavši sastanak s Putinom na Aljasci “vježbom slušanja”. Trump je najavio da postoji mogućnost drugog sastanka s Putinom, tvrdeći da će biti “produktivniji” od onoga zakazanog na Aljasci.

Za prvi sastanak kaže: “Želim saznati gdje smo i što radimo.”

Govoreći o svom razgovoru s europskim liderima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Trump kaže da su razgovori bili “vrlo dobri”.

“Dao bih ocjenu 10, vrlo prijateljski”, rekao je američki predsjednik. Poručuje da će biti “vrlo teških posljedica” ako Putin ne pristane okončati rat nakon sastanka u petak.

(Kliker.info-JL)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku