Oči u oči na Aljasci : Večeras se održava ključni sastanak Trumpa i Putina, SAD već najavio mogućnost drugog susreta

Sastanak između Vladimira Putina i Donalda Trumpa na Aljasci započet će u petak u 11:30 sati po lokalnom, odnosno 21:30 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Jurij Ušakov, savjetnik Kremlja za vanjsku politiku, obavijestio je medije da će dvojica predsjednika imati “sastanak jedan na jedan” s prevoditeljima, ali i “širi sastanak” s delegacijama i radni doručak. Ukrajina će biti “središnja tema” razgovora, ali će njih dvojica također razgovarati o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji.

U ruskoj delegaciji bit će ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, ministar obrane Andrej Belousov, ministar financija Anton Siluanov, čelnik ruskog državnog fonda Kiril Dmitrijev te Ušakov. Nakon sastanka održat će se zajednička press konferencija za novinare, što je Ušakov nazvao “velikim, velikim trenutkom”.

Trumpova administracija ranije je ublažila očekivanja o velikom napretku prema prekidu vatre, nazvavši sastanak s Putinom na Aljasci “vježbom slušanja”. Trump je najavio da postoji mogućnost drugog sastanka s Putinom, tvrdeći da će biti “produktivniji” od onoga zakazanog na Aljasci.

Za prvi sastanak kaže: “Želim saznati gdje smo i što radimo.”

Govoreći o svom razgovoru s europskim liderima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Trump kaže da su razgovori bili “vrlo dobri”.

“Dao bih ocjenu 10, vrlo prijateljski”, rekao je američki predsjednik. Poručuje da će biti “vrlo teških posljedica” ako Putin ne pristane okončati rat nakon sastanka u petak.

