(Kliker.info)

Američki predsjednik Donald Trump sastao se u četvrtak ujutro u Pekingu sa svojim kineskim kolegom Xi Jinpingom, čime je započeo samit s visokim ulozima koji traje do petka.

Odnos između dvije zemlje bit će “bolji nego ikad prije”, rekao je Trump Xiju u svom uvodnom govoru, prema službenim snimcima emitiranih sastanka. Ističući njihov odnos, Trump je rekao da se dvojica lidera lično poznaju duže od bilo kojeg drugog američkog ili kineskog predsjednika, javlja CNBC.

Govoreći neposredno prije Trumpa, Xi je primijetio globalnu pažnju na sastanak i rekao da je glavno pitanje za dvije zemlje bilo da li mogu izbjeći “Tukididovu zamku”, prema službenom engleskom prijevodu njegovih kineskih izjava koje je emitirala CCTV.

Tukididova zamka odnosi se na to kako su tenzije historijski između rastuće i vladajuće sile često rezultirale ratom. Graham Allison, profesor Harvarda koji je popularizirao taj koncept, rekao je za CNBC-jev “Squawk Box Asia” da očekuje da će trgovinsko primirje koje su Trump i Xi postigli na sastanku u Južnoj Koreji prošle jeseni postati formalni sporazum.

“Velika riječ će biti stabilizacija”, rekao je Allison u četvrtak.

Dva predsjednika su završila svoj prvi sastanak nakon otprilike sat vremena, uključujući ceremoniju dobrodošlice, a planiraju više razgovora do petka u podne.

Kasnije u četvrtak, očekuje se da će Trump poslijepodne posjetiti historijski spomenik Hram neba, a navečer prisustvovati državnom banketu.

Iran, Tajvan i umjetna inteligencija su među mnogim temama o kojima se očekuje da će dvije strane razgovarati, pored tarifa i rijetkih zemalja. Posljednji put kada je aktualni američki predsjednik posjetio Kinu bilo je 2017. godine.

U četvrtak je Xi sišao niz stepenice Velike dvorane naroda u Pekingu kako bi se rukovao s Trumpom, prema službenim snimcima. Američki predsjednik se prvo rukovao s kineskim zvaničnicima, a zatim je Xi pozdravio američku delegaciju.

Među kineskim predstavnicima bili su i kineski šef diplomatije Wang Yi i Zheng Shanjie, šef agencije za ekonomsko planiranje.

Američki kontingent uključivao je državnog sekretara Marca Rubia, kao i poslovne rukovodioce poput Elona Muska iz Tesle, Tima Cooka iz Applea i Jensena Huanga iz Nvidije.

Snimci prvog sastanka Xija i Trumpa također pokazuju da su prisutni američki ministar rata Pete Hegseth i njegov kineski kolega Dong Jun,javlja CNBC.

