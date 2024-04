O'Brien s Vučićem u Beogradu o rezoluciji u Srebrenici: Moramo se suočiti s istinom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u subotu sa pomoćnikom sekretara Biroa za evropske i euroazijske poslove State departmenta Jamesom O'Brienom.

Sastanak je održan jutros u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Srbije u Beogradu, a nakon susreta O'Brien je rekao da je s Vučićem, između ostalog, razgovarao o predstojećoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) o Rezoluciji u Srebrenici. Rezolucijom bi se 11. juli proglasio međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

“Morate da znate da je i u mojoj zemlji bilo mnogo razgovora o našoj istoriji i o istoriji koja utiče na zemlje u okruženju, kao i u drugim dijelovima svijeta, posebno u Srebrenici. Bio sam mladi advokat, radio na istraživanju ratnih zločina. Bio sam dio onih koji su organizovali prva istraživanja ubistava u Srebrenici. To jeste zločin, ali mnogi počinioci su bili u istražnom postupku, osuđeni i tome služi sudski proces”, rekao je O'Brien.

Rekao je da su s timom istražitelja, koji su “tražili istinu” tada bili i predstavnici Ujedinjenih nacija, ali i iz Srbije.

“To je ono što radimo i danas. Moramo da se suočimo sa istinom. Bili smo tada partneri i dalje treba da budemo partneri u tome. Osjećam da je glavna tema naših razgovora bila upravo to kako da budemo partneri i danas”, rekao je američki zvaničnik.

Dodao je da SAD želi nastaviti partnerstvo sa Srbijom i da “granice igraju što manju ulogu”.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je bilateralna saradnja Srbije i SAD-a, i politička i ekonomska, sve bolja, ali da su po pitanjima Kosova, kao i po pitanju Srebrenice, stavovi dvije zemlje različiti.

“Što se tiče Kosova, u malo čemu smo saglasni. Saglasni smo u tome što je veoma važno da mora biti očuvani mir i stabilnost. I sa srpske strane, ja sam obećao da će se Srbija ponašati odgovorno i ozbiljno”, rekao je Vučić.

Zahvalio je O'Brienu na američkom stavu da je važno i da je izuzetno snažna obaveza koju Priština mora ispuniti – stvaranje Zajednice srpskih opština (ZSO).

Predsjednik Srbije je kazao da je tokom razgovora s američkim zvaničnikom izrazio zabrinutost zbog rezolucije o Srebrenici.

“Govorili smo o Srebrenici, dugo. Posebno sam zabrinut zbog toga. Znam kako će to da poremeti odnose u regionu. To je donijeto kao odluka jednog naroda protiv drugog unutar same BiH. To pitanje je protivpravno izmješteno iz Savjeta bezbjednosti u Generalnu skupštinu”, rekao je Vučić.

Dodao je da će se Srbija usprotiviti Ujedinjenim nacijama onoliko koliko može te je izrazio nadu da će buduće generacije koje će tu zemlju voditi u budućnosti manje “razočarenja imati” nego što, kako tvrdi, ima on.

“I nema šta, moraćemo tu da se oslanjamo i na Amerikance i na sve druge naše partnere na Zapadu i na Istoku, da se ponosimo dalje svojim ekonomskim napretkom i svim drugim stvarima. Što se naše ekonomske saradnje tiče, mogu da kažem da je izuzetna”, rekao je Vučić.

