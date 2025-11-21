Obrat u Kijevu: Zelenski pristao pregovarati o kontroverznom američkom planu koji daje velike ustupke Rusiji
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman je razgovarati s Donaldom Trumpom o američkom nacrtu mirovnog plana za završetak rata s Rusijom . Plan je sastavljen bez sudjelovanja Ukrajine, što je izazvalo snažne reakcije u Kijevu i Europi. Dokument su pripremili američki izaslanik Steve Witkoff i ruski pregovarač Kirill Dmitriev, a u javnost je procurio tek nakon što su o njemu izvijestili američki mediji, piše BBC.
Prema dostupnim informacijama, plan predviđa velike ustupke Ukrajine: predaju dijela Donbasa koji je još uvijek pod ukrajinskom kontrolom, značajno smanjenje vojske i odustajanje od dijela oružanih kapaciteta. Zbog toga se nacrt doživljava kao izrazito povoljan za Moskvu. Ipak, Zelenski ne želi dokument odbiti, nego je spreman pregovarati o njegovim odredbama, uz uslov da svako rješenje vodi k ‘pravednom završetku rata‘.
Dva izvora upoznata s ovim pitanjem rekla su u srijedu da je Washington signalizirao Zelenskom da Kijev mora prihvatiti američki okvir za okončanje gotovo četverogodišnjeg rata, koji uključuje teritorijalne ustupke i smanjenje ukrajinskih oružanih snaga.
Pisani nacrt Zelenskom je u Kijevu predao američki državni sekretar vojske Dan Driscoll. Prema američkim izvorima, njih dvojica dogovorili su ‘agresivan vremenski plan‘ daljnjeg rada na dokumentu, dok je Zelenski poručio da je Ukrajina spremna na ‘konstruktivan, iskren i brz rad‘ kako bi se došlo do mira koji bi bio prihvatljiv ukrajinskom narodu.
Nakon što je vijest o planu odjeknula u Evropi Trumpova administracija krenula je smirivati zabrinutost među saveznicima. Witkoff je u razgovoru s njemačkim ministrom vanjskih poslova Johannom Wadephulom istaknuo da je plan ‘okvir ideja‘ koji uključuje i ukrajinske i ruske stavove. Naglasio je da SAD pokušava odgovorno pronaći način za završetak rata te je poručio: ‘Ako nekome određeni dijelovi ne odgovaraju, neka kaže – pokušat ćemo pronaći kompromis.‘
Sve se to događa u trenutku kada se Zelenski suočava s najvećim unutarnjopolitičkim pritiskom od početka invazije. Veliki korupcijski skandal potresa ljude iz njegova najužeg kruga, a dio opozicije traži promjene u vladi. Analitičari su podijeljeni: neki smatraju da bi takva situacija mogla povećati sklonost kompromisima radi mira, dok drugi upozoravaju da bi preveliki ustupci Moskvi mogli politički ugroziti predsjednika.
Razgovor između Zelenskog i Trumpa trebao bi pokazati hoće li se nacrt pretvoriti u stvarni sporazum ili će ostati samo još jedan diplomatski pokušaj bez rezultata. Ulog je ogroman: pronaći put do mira koji neće značiti žrtvovanje ukrajinskog teritorija i sigurnosti niti prihvaćanje uvjeta Moskve.
One uključuju odredbe koje se tiču teritorijalnih pitanja, obnove i političkog statusa Ukrajine, objavio je ukrajinski poslanik Oleksij Gončarenko, prenosi b92.
28 tačaka Trumpovog mirovnog sporazuma za Ukrajinu:
1. Suverenitet Ukrajine biće potvrđen.
2. Rusija, Ukrajina i Evropa će zaključiti sveobuhvatni sporazum o nenapadanju; svi sporovi iz posljednjih 30 godina smatraće se riješenim.
3. Rusija se obavezuje da neće vršiti invaziju na susjedne zemlje, a NATO se obavezuje da se neće dalje širiti.
4. Sjedinjene Američke Države će djelovati kao posrednik u dijalogu između Rusije i NATO-a o pitanjima bezbjednosti i deeskalacije.
5. Ukrajina će dobiti bezbjednosne garancije.
6. Broj ukrajinskih oružanih snaga biće ograničen na 600.000 ljudi.
7. Ukrajina će u svom Ustavu ugraditi svoje odbijanje da se pridruži NATO-u, a NATO će sličnu odredbu uključiti u svoja dokumenta.
8. NATO neće rasporediti trupe u Ukrajini.
9. Evropski borbeni avioni biće stacionirani u Poljskoj.
10. Garancije SAD:
– Sjedinjene Američke Države će dobiti nadoknadu za pružanje garancija
– Ukrajina će izgubiti garanciju ako napadne Rusiju
– Ako Rusija napadne Ukrajinu, sankcije će biti vraćene, a priznate teritorije će biti preispitane
– Lansiranje raketa na Moskvu ili Sankt Peterburg bez razloga lišiće Ukrajinu garancija
11. Ukrajina ima pravo na članstvo u EU i dobiće preferencijalni pristup evropskom tržištu.
12. Plan za obnovu Ukrajine obuhvata:
– Fond za razvoj Ukrajine za investicije u tehnologiju i veštačku inteligenciju
– Zajednička obnova i rad gasne infrastrukture
– Rekonstrukcija oštećenih područja i gradova
– Razvoj infrastrukture.
– Rudarstvo.
– Poseban paket Svjetske banke.
13. Rusija će biti reintegrisana u globalnu ekonomiju:
– Sankcije će biti ukidane po fazama
– SAD i Rusija će potpisati dugoročni sporazum o ekonomskoj saradnji
– Rusija će biti pozvana da se ponovo pridruži G8
14. Zamrznuta imovina:
– 100 milijardi dolara ruskih sredstava biće iskorišćeno za obnovu Ukrajine; SAD će dobiti 50 odsto profita
– Evropa će dodati 100 milijardi dolara
– Preostala zamrznuta sredstva biće usmjerena u američko-ruski investicioni fond
15. Biće osnovana američko-ruska radna grupa za poštovanje sporazuma.
16. Rusija će ojačati svoju politiku nenapadanja prema Evropi i Ukrajini.
17. Sjedinjene Američke Države i Rusija će produžiti sporazume o kontroli nuklearnog naoružanja, uključujući START I.
18. Ukrajina potvrđuje svoj status države bez nuklearnog oružja.
19. Nuklearna elektrana Zaporožje će nastaviti sa radom pod nadzorom MAAE; proizvodnja će biti podjeljena 50:50 između Rusije i Ukrajine.
20. Obje zemlje će sprovesti programe tolerancije:
– Ukrajina će usvojiti norme EU o zaštiti manjina
– Obje strane će ukinuti diskriminatorne mjere
– Nacistička ideologija će biti zabranjena
21. Teritorije:
– Krim, Donjeck i Lugansk biće de fakto priznati kao ruski, uključujući i od strane Sjedinjenih Država.
– Herson i Zaporožje su zamrznuti duž linije kontakta
– Rusija se odriče drugih teritorija van pet regiona
– Ukrajina povlači svoje snage iz dijela Donjecke oblasti; teritorija će postati demilitarizovana tampon zona
22. Ni Ukrajina ni Ruska Federacija neće mijenjati teritorijalne sporazume silom.
23. Rusija neće ometati korišćenje Dnjepra i izvoz žita preko Crnog mora.
24. Humanitarni blok:
– Razmjena svih za sve
– Povratak civilnih pritvorenika i djece
– Program ponovnog spajanja porodica
– Mjere pomoći žrtvama sukoba
25. Ukrajina će održati izbore za 100 dana.
26. Sve strane će dobiti amnestiju i odreći se budućih potraživanja.
27. Sporazum će biti pravno obavezujući, a nadgledaće ga Mirovni savjet na čelu sa Donaldom Trumpom.
28. Nakon potpisivanja memoranduma, prekid vatre će odmah stupiti na snagu.
