Obrat u Kijevu: Zelenski pristao pregovarati o kontroverznom američkom planu koji daje velike ustupke Rusiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman je razgovarati s Donaldom Trumpom o američkom nacrtu mirovnog plana za završetak rata s Rusijom . Plan je sastavljen bez sudjelovanja Ukrajine, što je izazvalo snažne reakcije u Kijevu i Europi. Dokument su pripremili američki izaslanik Steve Witkoff i ruski pregovarač Kirill Dmitriev, a u javnost je procurio tek nakon što su o njemu izvijestili američki mediji, piše BBC.

Prema dostupnim informacijama, plan predviđa velike ustupke Ukrajine: predaju dijela Donbasa koji je još uvijek pod ukrajinskom kontrolom, značajno smanjenje vojske i odustajanje od dijela oružanih kapaciteta. Zbog toga se nacrt doživljava kao izrazito povoljan za Moskvu. Ipak, Zelenski ne želi dokument odbiti, nego je spreman pregovarati o njegovim odredbama, uz uslov da svako rješenje vodi k ‘pravednom završetku rata‘.

Dva izvora upoznata s ovim pitanjem rekla su u srijedu da je Washington signalizirao Zelenskom da Kijev mora prihvatiti američki okvir za okončanje gotovo četverogodišnjeg rata, koji uključuje teritorijalne ustupke i smanjenje ukrajinskih oružanih snaga.

Pisani nacrt Zelenskom je u Kijevu predao američki državni sekretar vojske Dan Driscoll. Prema američkim izvorima, njih dvojica dogovorili su ‘agresivan vremenski plan‘ daljnjeg rada na dokumentu, dok je Zelenski poručio da je Ukrajina spremna na ‘konstruktivan, iskren i brz rad‘ kako bi se došlo do mira koji bi bio prihvatljiv ukrajinskom narodu.

Nakon što je vijest o planu odjeknula u Evropi Trumpova administracija krenula je smirivati zabrinutost među saveznicima. Witkoff je u razgovoru s njemačkim ministrom vanjskih poslova Johannom Wadephulom istaknuo da je plan ‘okvir ideja‘ koji uključuje i ukrajinske i ruske stavove. Naglasio je da SAD pokušava odgovorno pronaći način za završetak rata te je poručio: ‘Ako nekome određeni dijelovi ne odgovaraju, neka kaže – pokušat ćemo pronaći kompromis.‘

Unatoč takvim porukama, europske vlade oštro su upozorile da se mir ne može planirati bez sudjelovanja Ukrajine i Bruxellesa. Kremlj je pak umanjio važnost nacrta, tvrdeći da postoje ‘kontakti‘, ali ne i ‘stvarne konzultacije‘.

Sve se to događa u trenutku kada se Zelenski suočava s najvećim unutarnjopolitičkim pritiskom od početka invazije. Veliki korupcijski skandal potresa ljude iz njegova najužeg kruga, a dio opozicije traži promjene u vladi. Analitičari su podijeljeni: neki smatraju da bi takva situacija mogla povećati sklonost kompromisima radi mira, dok drugi upozoravaju da bi preveliki ustupci Moskvi mogli politički ugroziti predsjednika.

Razgovor između Zelenskog i Trumpa trebao bi pokazati hoće li se nacrt pretvoriti u stvarni sporazum ili će ostati samo još jedan diplomatski pokušaj bez rezultata. Ulog je ogroman: pronaći put do mira koji neće značiti žrtvovanje ukrajinskog teritorija i sigurnosti niti prihvaćanje uvjeta Moskve.