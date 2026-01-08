Objavljeno tko je žena koju je ubio agent ICE-a : “Bila je nevjerojatno biće”

Žena koju je jučer u Minneapolisu ustrijelio i ubio agent američke Imigracijske i carinske službe (ICE) je 37-godišnja Renee Nicole Good, potvrdila je za medije njena majka. Good je živjela sa svojom partnericom u Minneapolisu, a preminula je samo nekoliko ulica od svog doma.

Njezina majka, Donna Ganger, potvrdila je kako je porodica o tragičnoj vijesti obaviještena u srijedu kasno ujutro, piše Minnesota Star Tribune.

“Bila je nevjerojatno ljudsko biće”

Nakon što je od novinara saznala neke od okolnosti koje su dovele do smrti njezine kćeri, shrvana majka Donna Ganger je izjavila: “To je tako glupo. Vjerojatno je bila prestrašena.”

Naglasila je kako njezina kći “uopće nije bila dio nečeg takvog”, misleći na prosvjednike koji su se sukobili s agentima ICE-a.

“Renee je bila jedna od najljubaznijih osoba koje sam ikad poznavala”, rekla je. “Bila je iznimno suosjećajna. Cijeli je život brinula o ljudima. Bila je puna ljubavi, opraštala je i bila nježna. Bila je nevjerojatno ljudsko biće.”

Pjesnikinja, spisateljica i majka troje djece

Na Instagram profilu koji joj je pripadao, Good se opisala kao “pjesnikinja i spisateljica te supruga i majka, loše svira gitaru, iz Colorada, proživljava Minneapolis.”

Bila je udana za Timmyja Raya Macklina Jr., koji je preminuo 2023. godine. Njegov otac, Timmy Ray Macklin Sr., bio je šokiran viješću o njezinoj smrti.

Otkrio je da su Good i njegov sin imali zajedničko dijete, koje sada ima šest godina. “Nema nikoga drugog u njegovom životu”, rekao je Macklin. “Vozit ću. Letjet ću. Da dođem po svoje unuče.”

Dodao je kako je Good imala još dvoje djece, koja su, prema njegovim saznanjima, živjela s članovima šire porodice .

“Umrla je jer je voljela svoje komšije”

Good je 2020. godine, tijekom studija kreativnog pisanja na Univerzitetu Old Dominion u Virginiji, dobila nagradu za poeziju. U kratkoj biografiji na Facebook stranici univerzitetskog Odjela za engleski jezik navodi se da je bila iz Colorado Springsa i da je sa suprugom Timom vodila podcast.

“Kada ne piše, ne čita ili ne govori o pisanju”, stoji u objavi, “gleda filmske maratone i stvara neurednu umjetnost.”

Na večernjem bdijenju stotine ljudi odale su počast Good kao dobroj komšinici koja je štitila druge te su hodali ulicama uzvikujući njezino ime.

“Bila je smirena, učinila je pravu stvar”, rekao je Jaylani Hussein, izvršni direktor Vijeća za američko-islamske odnose u Minnesoti (CAIR-MN).

“Umrla je jer je voljela svoje komšije.”

Jedan od govornika, koji se predstavio kao Noah, odbacio je tvrdnje tajnice za domovinsku sigurnost Kristi Noem da je Good bila domaća teroristkinja, rekavši kako je u srijedu bila na Portland Avenueu “da promatra teroriste.” “Voljela bih da sam je bolje poznavala”

Shrvani su i komšije koji su poznavali Renee. Njezina komšinica , 27-godišnja Mary Radford, ispričala je kako je često viđala Good s malenim sinom.

“To je prekrasna porodica. Imaju sina. Vrlo je sladak. Voli našeg psa. Uvijek mora dotrčati i pomaziti se i igrati se s njom. Uvijek su vani i igraju se”, ispričala je Radford. Iako se porodica Good doselila nedavno, kaže da su vodili “divne razgovore.”

“Zauvijek će nam nedostajati. Tako je bolno razmišljati o tome kako će se on snaći u životu. I jednostavno ne mogu ni zamisliti kroz što ta porodica prolazi”, rekla je.

Kroz suze je dodala kako je Good bila dobra susjeda, iako je njihovo vrijeme zajedno bilo tragično kratko: “Voljela bih da sam je bolje poznavala.”

Oglasila se i Megan Kocher, koja je upoznala Renee prije samo nekoliko sedmica. “Ponudila mi je čaj i kolačiće u svojoj kući dok smo razgovarale o školskim stvarima”, napisala je na društvenim mrežama, opisavši Good kao “tako toplu i punu ljubavi. Ovo je neizreciva tragedija.”

