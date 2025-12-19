Objavljeno mnoštvo novih Epsteinovih dokumenata : Među njima fotografije Billa Clintona, Michaela Jacksona, Micka Jaggera…

Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je Kongresu da je objava Epsteinovih dosjea nepotpuna, a očekuje se dodatne objave do kraja godine.

Mick Jagger na fotografiji s Ghislaine Maxwell

Fotografija pjevača Micka Jaggera i Ghislaine Maxwell nalazi se među onima objavljenima u Epsteinovim dosjeima.

Nije jasno kada je fotografija snimljena, nema naznaka bilo kakvog nedjela, niti je protiv pjevača podignuta ikakva optužba.

Jagger je i na fotografiji s Billom Clintonom i nepoznatom ženom.

Bill Clinton se ponovno pojavljuje na fotografiji, ovaj put pored pokojne pop zvijezde Michaela Jacksona, a pored njih je i Diana Ross.

Bijela kuća: Trumpova administracija je ‘najtransparentnija u povijesti‘

“Objavljivanjem tisuća stranica dokumenata, suradnjom sa zahtjevom Nadzornog odbora Zastupničkog doma za sudski poziv i nedavnim pozivom predsjednika Trumpa na daljnje istrage Epsteinovih demokratskih prijatelja, Trumpova administracija učinila je više za žrtve nego što su demokrati ikada učinili”, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson.

Trump je ranije ove godine kritizirao pristaše koji su inzistirali na objavi dosjea povezanih s Epsteinom, ali je kasnije potpisao zakon kojim se zahtijeva njihovo objavljivanje.

Fotografije Billa Clintona među dokumentima

Bivši američki predsjednik Bill Clinton se na jednoj fotografiji vidi u bazenu s Ghislaine Maxwell, a na drugoj u hidromasažnoj kadi s neidentificiranom ženom.

Maxwell je 2021. godine proglašena krivim za trgovinu djecom radi seksualnog iskorištavanja i druga kaznena djela povezana s Epsteinom.

#300.000 stranica, zasad ne pronalaze ništa o Trumpu

Američki dopisnik Sky Newsa James Matthews počeo je pregledavati hrpu Epsteinovih dokumenata. Tu ima 300.000 stranica.

„Mogu se pretraživati… zasad nema rezultata pretrage za Trumpa“, kazao je Matthews.

„Samo pregledavam neke od prvih detalja. 254 maserke bile su dio Epsteinovog popisa maserki. Sva njihova imena su redigirana.

U tim datotekama postoje zapisnici letova i knjiga kontakata.“, kazao je James Matthews.

