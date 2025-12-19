hamburger-icon

Objavljeno mnoštvo novih Epsteinovih dokumenata : Među njima fotografije Billa Clintona, Michaela Jacksona, Micka Jaggera…

19 Decembra
23:42 2025
Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente koji se odnose na kriminalističke istrage protiv pokojnog Jeffreyja Epsteina, poznate kao Epsteinovi dosjei, nakon što je Donald Trump pokrenuo njihovo objavljivanje, javlja BBC.

Donalda Trumpa zasad nema u novootkrivenim dokumentima, ali zato ima bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona. On se na jednoj fotografiji vidi u bazenu s Ghislaine Maxwell, a na drugoj u hidromasažnoj kadi s neidentificiranom ženom.

Maxwell je 2021. godine proglašena krivim za trgovinu djecom radi seksualnog iskorištavanja i druga kaznena djela povezana s Epsteinom.

