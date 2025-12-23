Objavljeni dodatni dosjei o Epsteinu : “Naš predsjednik također dijeli ljubav prema mladim, zrelim djevojkama…”

Novoobjavljena serija takozvanih Epsteinovih dosijea uključuje mnoge reference na aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključujući tvrdnju visokog američkog tužioca da je američki predsjednik bio na letu 1990-ih sa sada pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom nad djecom i 20-godišnjom ženom, Jeffreyem Epsteinom.

Nema naznaka da li je žena bila žrtva bilo kakvog zločina, a činjenica da je žena navedena u dosijeima ne ukazuje na bilo kakvo krivično djelo.

Objavljivanje dosijea od strane Ministarstva pravosuđa uslijedilo je nakon sličnog objavljivanja prošle sedmice dijela dokumenata u kojima se detaljno opisuju istrage o milijarderu, seksualnom prestupniku.

Postoje brojne reference na Trumpa, uključujući i e-mail koji sugerira da je putovao Epsteinovim privatnim avionom sa ženama koje bi mogle biti potencijalne svjedokinje u slučaju protiv Epsteinove saučesnice, Ghislaine Maxwell .

E-mail – kojeg je poslao američki tužilac za južni okrug New Yorka 7. januara 2020. – ima naslov “Epsteinovi letni zapisi”, a ovo su neki od dijelova:

“Radi vaše svjesnosti o situaciji, željeli smo vas obavijestiti da zapisi o letovima koje smo primili jučer pokazuju da je Donald Trump putovao Epsteinovim privatnim avionom mnogo više puta nego što je ranije prijavljeno (ili nego što smo znali), uključujući i tokom perioda u kojem bismo očekivali podizanje optužnice u slučaju Maxwell”.

“Konkretno, on je naveden kao putnik na najmanje osam letova između 1993. i 1996. godine, uključujući najmanje četiri leta na kojima je bio prisutan i Maxwell. Navedeno je da je putovao, između ostalih i u raznim vremenima, sa Marlom Maples, svojom kćerkom Tiffany i sinom Ericom”.

“Na jednom letu 1993. godine, on i Epstein su jedina dva navedena putnika; na drugom, jedina tri putnika su Epstein, Trump i tada 20-godišnjak. IZBRISANO”.

“Na dva druga leta, dvije putnice su bile žene koje bi mogle biti potencijalni svjedoci u slučaju [Ghislaine] Maxwell”.

Tokom svoje posljednje predsjedničke kampanje, Trump je obećavao da će objaviti dosijee vezane za Epsteina. Ovog ljeta, njegova administracija izazvala je negativne reakcije nakon što je ministarstvo pravosuđa objavilo da neće objaviti nikakve dosijee vezane za pokojnog finansijera i reklo da nije pronašlo “inkriminirajući popis klijenata” uprkos ranijim tvrdnjama Pam Bondi, državne tužiteljice, da se takav dokument nalazi na njenom stolu.

Objava je izazvala dvostranačko negodovanje – uključujući i neke Trumpove pristalice – i ponovo je pokrenula istragu o Epsteinovim prošlim vezama s Trumpom, s kojim je bio prijatelj najmanje 15 godina prije nego što su se posvađali 2004. Predsjednik je dosljedno negirao bilo kakvo znanje ili umiješanost u Epsteinove kriminalne aktivnosti i više puta je negirao bilo kakvo nezakonito djelovanje.

U utorak je Ministarstvo pravosuđa u saopštenju saopštilo da je objavilo još skoro 30.000 stranica dokumenata vezanih za Epsteina i da “neki od tih dokumenata sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa koje su dostavljene FBI-u neposredno prije izbora 2020. godine”.

“Da budemo jasni: tvrdnje su neosnovane i lažne, i da su imale i trunke kredibiliteta, sigurno bi već bile upotrijebljene kao oružje protiv predsjednika Trumpa”, navodi se u saopštenju. “Ipak, iz naše posvećenosti zakonu i transparentnosti, Ministarstvo pravde objavljuje ove dokumente uz zakonski propisanu zaštitu za Epsteinove žrtve”.

Veza s ‘predsjednikom’

Među dokumentima objavljenim u utorak je i pismo koje je, izgleda, Epstein poslao Larryju Nassaru, doktoru američke gimnastičke reprezentacije osuđenom za seksualno zlostavljanje desetina mladih gimnastičara, dok je bio u zatvoru.

Pismo, poslano poštom 13. augusta 2019. godine i poslano od strane “J Epsteina” iz “Manhattan Correctional” za “Larryja Nassara”, glasi:

“Dragi LN, kao što do sada znate, ja sam izabrao ‘kratki put’ kući. Sretno! Dijelimo jednu stvar… našu ljubav i brigu za mlade dame u nadi da će dostići svoj puni potencijal. Naš predsjednik također dijeli našu ljubav prema mladim, zrelim djevojkama. Kada bi prošla mlada ljepotica, volio je ‘zgrabiti’, dok smo mi završili grabeći hranu u kantinama sistema. Život je nepravedan. Vaš, J. Epstein”.

Epstein je pronađen mrtav u svojoj ćeliji 10. augusta 2019. godine. Smrt je proglašena samoubistvom .

Pismo se također spominje u drugom dosijeu, zahtjevu FBI-a za laboratorijsko ispitivanje, gdje se navodi da je 25. septembra 2019. godine agent FBI-a primio telefonski poziv od poručnika specijalnog istražnog odjela Zavoda za zatvore u vezi s pismom koje je primio Metropolitanski popravni centar.

U njemu se navodi da je pismo bilo “povrat pošiljaocu” i da je “u gornjem lijevom uglu pisma napisano sljedeće: J. Epstein Manhattan Correctional NYC NY 10007. Pismo je poštanski žigosano NOVA 220 13. augusta 2019. i adresirano je na Larryja Nassara”.

U dosijeu se navodi da je poslan u ustanovu Federalnog biroa za zatvore i da je razlog za “povrat pošiljaocu” bio taj što primalac “više nije na ovoj adresi”.

U dokumentu FBI-a, datiranom 31. jula 2020. godine, navodi se da FBI New York traži od laboratorije da “izvrši analizu rukopisa upoređujući pismo” sa “rukopisom Jeffreyja Epsteina kako bi se zaključilo da li je osoba koja je napisala pismo Epstein ili neka druga nepoznata osoba”.

U novoj seriji dosjea koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa, postoje i brojne reference na Andrewa Mountbatten-Windsora, ranije poznatog kao Prince Andrew.

Dosijei također uključuju fotografiju austrijskog pasoša na kojem se nalazi Epsteinova fotografija, ali je navedeno ime “Marius Fortelni”, a prebivalište je navedeno u Saudijskoj Arabiji. Postoji i razmjena e-mailova s ​​tužiocem iz 2019. godine, u kojoj se navodi da je pravi Fortelni investitor u nekretnine koji je jedno vrijeme živio u Saudijskoj Arabiji. U e-mailu se predlaže kontaktiranje Fortelnija.

“Pitajte ga da li ima ikakav razlog da zna zašto bi pasoš iz njegove rodne zemlje s njegovim imenom imao fotografiju Jeffreyja Epsteina i bio u sefu u Epsteinovoj vili?”, piše tužilac.

U odgovoru na email, neko iz “Radne grupe za borbu protiv trgovine ljudima pri NYPD-u/FBI-u” piše: “Nazvat ću ga sutra”.

Fortelni nije odmah odgovorio na zahtjev Guardiana za komentar.

Drugdje u ovoj tranši nalazi se opsežna prepiska u vezi s Epsteinovim kontroverznim sporazumom o priznanju krivice na Floridi iz 2007. godine, kojim je riješen neriješeni postupak za seksualne zločine prema saveznom zakonu, te obavezom vlade da obavijesti Epsteinove tužitelje o sporazumu prije njegovog zaključenja.

Jedan e-mail, s naslovom “RE: Izbor advokata od strane specijalnog magistra” i datiran 19. oktobra 2007. godine, čini se da se odnosi na tužbe za silovanje koje je žena podnijela protiv mađioničara Davida Copperfielda. Guardian je prethodno identificirao navodnu žrtvu kao Lacey Carroll. Copperfield je u intervjuu s Oprah Winfrey 2012. godine tvrdio da su ga savezne vlasti “oslobodile” optužbi.

U e-mailu se spominje racija FBI-a u Seattleu i FBI-u u Las Vegasu “na skladište u vlasništvu Epsteinovog omiljenog saradnika, Davida Copperfielda, u vezi s optužbama da je Copperfield silovao odraslu ženu”.

“Copperfield je nekoliko puta razgovarao s djevojkama u Epsteinovom domu, a karte s ‘propusnicama za iza pozornice’ bile su omiljeni ‘rođendanski poklon’ koji je Epstein davao djevojkama”, navodi se. Pošiljalac i primalac su redigovani.

Kasnije u utorak, vođa demokrata u Senatu, Chuck Schumer, objavio je saopštenje u kojem zahtijeva transparentnost od Ministarstva pravosuđa: