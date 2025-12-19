Objavljene nove fotografije iz Epsteinova arhiva, vide se poruke na tijelima mladih žena, snimljen i Bill Gates (FOTO)

Demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma su objavili fotografije s imanja Jeffreyja Epsteina – najnovije u nizu povremenih objava koje su posljednjih sedmica potaknule snažan politički interes oko toga ko je sve mogao biti povezan s osuđenim seksualnim prijestupnikom.

Pet fotografija, koje su članovi odbora objavili bez dodatnog konteksta, uključuju ukrajinski pasoš s oznakom ženskog spola, filozofa Noama Chomskog u avionu s Epsteinom te Billa Gatesa kako pozira za fotografiju sa ženom čije je lice redigirano od strane demokrata u odboru.

Među fotografijama je i snimka zaslona dijela tekstualne komunikacije u kojoj jedna osoba govori o slanju djevojaka.

“Ne znam, pokušaj poslati nekoga drugog. Imam prijateljicu skautkinju, danas mi je poslala neke djevojke. Ali traži 1000 dolara po djevojci. Poslat ću ti djevojke sada. Možda će neka biti dobra za J?”, stoji u nizu poruka. Osoba potom šalje detaljan opis koji uključuje ime, “18 y old”, visinu, mjere, težinu, napomenu o schengenskom prostoru i “grad polaska”. Velik dio podataka je redigiran, no vidljivi su dob, kvačica uz Schengen i Rusija.

Nema nikakvog konteksta oko ove komunikacije, niti je jasno tko su sudionici razmjene poruka.

Peta fotografija prikazuje stopalo žene na kojem je ispisan citat iz “Lolite”, romana Vladimira Nabokova o muškarčevoj seksualnoj opsesiji 12-godišnjom djevojčicom.

Demokrati i republikanci nesložni oko pristupa objavama

Demokrati su istaknuli da im s imanja nisu dostavili nikakav kontekst uz slike koje su podijeljene s odborom te su rekli da su ih objavili onako kako su zaprimljene, uz iznimku redakcija. Demokrati su odlučili koje će fotografije objaviti nakon što je odbor prošle sedmice s imanja zaprimio više od 95000 slika, koje zakonodavci još uvijek pregledavaju.

Članovi odbora naveli su pri svakoj objavi da su redigirali sve osobne podatke koji bi mogli identificirati žrtve i preživjele, ili u slučajevima kada nije poznato je li osoba prikazana na fotografiji bila žrtva Epsteinova zlostavljanja.

Demokrati u Odboru za nadzor prošle su sedmice objavili dijelove fotografija koje je Epsteinovo imanje predalo odboru, dok je odbor pod vodstvom republikanaca dosad uglavnom objavljivao dokumente i slike u jednom paketu, tek nakon što ih zakonodavci u potpunosti pregledaju. Republikanci u odboru optužili su demokrate da “selektivno biraju” slike kako bi stvorili određeni narativ.

“Demokrati u Odboru za nadzor nastavit će objavljivati fotografije i dokumente s Epsteinova imanja kako bi osigurali transparentnost za američku javnost”, rekao je u saopštenju Robert Garcia, najviši demokratski član odbora. “Kako se približavamo roku za primjenu Zakona o transparentnosti Epsteinovih spisa, ove nove slike otvaraju još više pitanja o tome što točno Ministarstvo pravosuđa ima u svom posjedu. Moramo okončati ovo zataškavanje Bijele kuće, a DOJ mora odmah objaviti Epsteinove spise.”

Gates i Chomsky na fotografijama

Ranije fotografije s Epsteinova imanja koje su objavili demokrati prikazivale su privatni otok pokojnog financijaša i brojne moćne osobe iz njegova okruženja.

Za Gatesa i Chomskog ranije je objavljeno da su poznavali Epsteina, a pojavljuju se i na novoobjavljenim fotografijama s imanja. CNN se obratio predstavnicima obojice.

Gates na dvije fotografije pozira s djevojkom ili djevojkama.

Glasnogovornik Billa Gatesa ranije je više puta zanijekao da je Epstein ikada radio za njega. Gates je ranije rekao da žali zbog susreta s Epsteinom, rekavši 2021. u razgovoru s Andersonom Cooperom na CNN-u: “Bila je to golema pogreška provoditi vrijeme s njim, dati mu vjerodostojnost samim time što sam bio tamo.”

Chomsky je ranije odbio zahtjeve CNN-a za komentar. Poznato je da je jednom napisao preporuku za Epsteina, razgovarao s njim o znanosti i filozofiji te da ga je Epstein 2015. pozvao da odsjedne u jednoj od njegovih kuća.

Žrtve zabrinute zbog postupne objave informacija

Odbor pod vodstvom republikanaca pribavio je slike s Epsteinova imanja u sklopu svoje kontinuirane istrage. Odbor je dosad objavio desetke hiljada dokumenata, e-mailova i drugih komunikacija koje je zaprimio od Epsteinova imanja.

U pismu odboru, avokati imanja naveli su da mogu pregledati videozapise i fotografije koje su zatražili, a koje su “snimljene na bilo kojoj nekretnini u vlasništvu, najmu, pod upravljanjem ili korištenju Epsteina od 1. januara 1990. do 10. augusta 2019.”

Iako je odbor naveo da pribavljeni dokumenti i dalje otvaraju nove smjerove istrage, spora i postupna objava informacija s Capitol Hilla za mnoge Epsteinove žrtve povremeno je bila izuzetno bolna.

U nedavnom intervjuu za CNN, skupina preživjelih rekla je da im je stresno ne znati kada i što bi moglo izaći u javnost bilo kojeg dana. Također su rekli da su neka dosadašnja objavljivanja potaknula sjećanja na njihove traume iz prethodnih godina.

Stotine žrtava za koje se vjeruje da ih je Epstein zlostavljao trenutačno se također pripremaju za objavu Epsteinovih spisa od strane Ministarstva pravosuđa – objavu za koju se očekuje da će biti znatno opsežnija i šira od svega što je dosad izašlo u javnost.

No Ministarstvo pravosuđa, koje se suočava s rokom do petka za objavu svojih istražnih spisa prema zakonu koji je Kongres donio prošlog mjeseca, zasad nije javno iznijelo konkretan vremenski okvir ni parametre nadolazeće objave, a preživjeli koji su razgovarali s CNN-om rekli su da od ministarstva nisu dobili nikakav kontakt kako bi se o tome razgovaralo.