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Objavljen prvi snimak užasa na Elbrusu u kojem su stradali bh. alpinisti: Nevrijeme sprječava evakuaciju tijela

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Objavljen prvi snimak užasa na Elbrusu u kojem su stradali bh. alpinisti: Nevrijeme sprječava evakuaciju tijela

26 Jula
14:57 2026
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Rusko ministarstvo za vanredne situacije (MČS) objavilo je snimak sa planine Elbrus, a prema najnovijim zvaničnim informacijama, tijela poginulih alpinista iz Bosne i Hercegovine trenutno nije moguće evakuisati zbog izuzetno loših vremenskih uslova.

Ruska državna novinska agencija RIA Novosti, pozivajući se na Glavnu upravu MČS-a za regiju Kabardino-Balkarija, javlja da spasilačke službe vode nadljudsku borbu sa surovim vremenskim prilikama na planini.

– Tijela alpinista nalaze se na takozvanom ‘sedlu’ planine Elbrus, na nadmorskoj visini od 5.350 metara. Njihova evakuacija bit će izvršena tek kada to vremenski uslovi dozvole – saopćeno je iz ruskog ministarstva. Uz ovo saopćenje, Ministarstvo je objavilo i video snimak koji svjedoči o ekstremnim i nepristupačnim uslovima na terenu.

Iz MČS-a su potvrdili da su dvojica spašenih alpinista već evakuisana i predata medicinskim radnicima na daljnje zbrinjavanje.

Bh.institucije upoznate s ovom tragedijom. O svemu je upoznato i Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Oni su informaciju o stradanju bh. aplinista dobili putem Gorske službe spasavanja iz Zenice. MVP se uključilo i angažiralo ljude iz Ministarstva koji su u kontaktu s Ambasadom BiH u Moskvi.

Istražna uprava Istražnog komiteta (SK) Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju ranije je saopćila detalje o početku ove drame i potvrdila da je pokrenuta istraga.

Podsjetimo, sedmočlana grupa alpinista koja je ostala zarobljena tokom uspona na Elbrus uputila je dramatičan poziv u pomoć u subotu, 25. jula, nakon što se vrijeme naglo pogoršalo.

Pet bh. alpinista je poginulo. Samo dvoje članova ekspedicije uspjelo je preživjeti ekstremne uslove na planini.

(Kliker.info-Depo)

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