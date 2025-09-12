Objavljen identitet ubice Charlieja Kirka : Ima 22 godine i sin je veterana šerifovog odjela okruga Washington iz savezne države Utah

Osumničeni za ubistvo Charlieja Kirka je identificiran kao Tyler Robinson, prema navodima NBC Newsa, koji se poziva na pet visokih dužnosnika iz redova policije upoznatih sa slučajem.

Dužnosnici dodaju da je Robinson rođen 2003. godine i dolazi iz savezne države Utah. Robinson je priveden pod sumnjom da je u srijedu počinio ubistvo tokom skupa na Univerzitetu Utah Valley, potvrdili su policijski izvori za Daily Mail.

Prema informacijama, ubojica je zločin priznao svom ocu, veteranu šerifovog odjela okruga Washington.

Otac je odmah kontaktirao vlasti i zadržao sina do dolaska policije. Osumnjičenik je uhapšen u četvrtak navečer oko 23 sata po lokalnom vremenu na jugu Utaha.

Živio je u kući sa šest spavaćih soba vrijednoj 600.000 dolara u Washingtonu, oko 420 kilometara južno od mjesta zločina u Oremu.

Njegova majka, Amber Robinson, radi u tvrtki Intermountain Support Coordination Services, koja u suradnji s državom Utah pruža skrb osobama s invaliditetom. O Robinsonu se zasad malo zna, a vlasti još uvijek nisu objavile mogući motiv napada.

(Kliker.info-agencije)