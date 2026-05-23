Tri hiljade ruža spušteno je danas u rijeku Drinu sa ćuprije Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, u znak sjećanja na isto toliko ubijenih Bošnjaka u ovom gradu. Molitva i cvijeće znak su da nikada neće biti zaboravljeni, a sa mosta u Višegradu kao jednog od najvećih stratišta, pravosudnim institucijama je poručeno da procesuiraju zločince koji su još uvijek na slobodi.

I uz 34 godišnjicu stravičnih zločina, upućen je apel da se otkriju mjesta gdje se nalaze posmrtni ostaci ubijenih, kako bi bili dostojno sahranjeni.

Hajra Kadrić, sestra ubijenog Halila Ahmetspahića, prisjetila se trenutka kada su njenog brata i njegovog sina odveli iz porodične kuće.

– Odveden je iz naše avlije, on i njegov sin i nikada se više nisu vratili – kaže Hajra.

Sličnu sudbinu doživio je i Junuz Harbaš, krojač koji je iz Srebrenice doselio u Višegrad zbog posla. Njegova supruga Zehra Harbaš svjedočila je o posljednjem susretu s njim.

– Zvali ga u policiju, on otišao i onda su ga pustili kući. Onda je došao, nije bio sat dva, oni opet došli po njega i nikad više – kaže Zehra.

Iz Udruženja “Višegrad 92”, podajeti su da još uvijek nisu pronađeni posmrtni ostaci blizu 600 ubijenih osoba.

Tokom obilježavanja prisutnima se obratio i direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović.

– Rekao sam i prije nekoliko dana na skupu u Sarajevu koji smo posvetili zločinima u Višegradu da mi ne dolazimo u Višegrad na obilježavanje iz bilo kojeg necivilizacijskog razloga. Tu smo da se sjetimo velikog broja ubijenih. Danas smo ovdje jer zaborav nikada ne smije postati opcija. Jer zaborav i šutnja uvijek idu u prilog izvršiocima zločina, njihovim pomagačima i onima koji nastoje izbrisati, relativizirati ili negirati istinu o onome što je ovdje počinjeno – istakao je on.

Dodao je kako vjeruje da mnogi među onima koji danas negiraju presude i činjenice često prihvataju stvari onakvim kakvim im se serviraju iz političkog vrha bh. entiteta Republika Srpska i iz susjedne Srbije, politike koje ni danas ne odustaju od opasnih nacionalističkih ideologija.

Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, do sada je na području Višegrada verifikovano 1.015 nestalih osoba. Od toga 256 žena, te 68 djece. Ekshumacije žrtava na području Višegrada izvršene su na preko 130 lokaliteta, unutar kojih su otvorene 23 masovne grobnice.

Za zločine počinjene na području Višegrada tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine do sada su pravosnažno osuđene 32 osobe u 35 predmeta, na ukupno 462 godine zatvora, uključujući i jednu presudu na doživotni zatvor.

