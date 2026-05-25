Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Kapiji danas je u Tuzli nastavljeno komemorativno obilježavanje 31. godišnjice zločina nad tuzlanskom mladošću, kada je 25. maja 1995. godine granatom ispaljenom sa položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu ubijena 71 osoba, a više od 150 ranjeno.

Delegacije sa svih nivoa vlasti, porodice žrtava, predstavnici boračkih organizacija, diplomatskog kora i brojni građani odali su počast ubijenoj mladosti Tuzle, uz poruke da istina i pravda ne smiju biti zaboravljene.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić poručio je da Kapija predstavlja najveću tragediju u historiji grada.

– Kapija simbolizira ugašenu mladost i bol roditelja, ali i dostojanstvo Tuzle da uvijek bude na strani istine i pravde. Građani Tuzle i porodice žrtava neće odustati od zahtjeva da svi osuđeni za ratne zločine odsluže kazne koje su im pravosnažno izrečene – kazao je Lugavić.

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović istakao je da se istina o zločinu na Kapiji mora neumorno širiti i u Bosni i Hercegovini i u svijetu.

– Ovdje smo da iskažemo duboki pijetet prema nevinim žrtvama, ali i da kažemo da nikada nećemo pokleknuti u borbi za pravdu i istinu. Sramotna je činjenica da je pravosnažno osuđeni ratni zločinac Novak Đukić i dalje na slobodi, a to je prije svega sramota aktuelnog rukovodstva Srbije – rekao je Bećirović.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić naglasio je da vrijeme ne umanjuje bol porodica žrtava.

– Svake godine bol je sve veća, a sjećanje na 71 nevino ubijenu osobu obavezuje nas da čuvamo istinu o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Nijedna ideologija nije vrijedna gubitka jednog ljudskog života – kazao je Nikšić, dodajući da svi ratni zločinci moraju biti izvedeni pred lice pravde.

Zastupnik u Parlamentu BiH Jasmin Imamović ocijenio je da je zločin na Kapiji bio planski i organizovan.

– Tuzla je bila izložena brutalnoj agresiji, a Kapija je najveća tragedija u historiji grada. Srbija mora izručiti pravosnažno osuđenog Novaka Đukića ukoliko želi da postoji povjerenje u njen pravni sistem. Jasno je da se radilo o organizovanom i planiranom zločinu i odgovorni moraju snositi posljedice – rekao je Imamović.

Za zločin na Kapiji pravosnažno je osuđen bivši komandant Taktičke grupe “Ozren” Vojske Republike Srpske Novak Đukić na kaznu zatvora od 20 godina, ali se on godinama nalazi u Srbiji i nedostupan je pravosuđu Bosne i Hercegovine.

(Kliker.info-Fena)