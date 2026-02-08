Obilježen Nacionalni dan sporta Države Katar

Ambasada Države Katar u Bosni i Hercegovini obilježila je u Sarajevu Nacionalni dan sporta te zaljevske zemlje organiziranjem sportskog druženja članova i osoblja ove diplomatske misije.

Nacionalni dan sporta ustanovila je Vlada Države Katar uvidjevši da moderan način života ne ostavlja mnogo prostora za rekreaciju.

Inače, ovaj državni praznik ima za cilj promicanje zdravog načina života i poticanje svih na svakodnevno bavljenje nekim oblikom fizičke aktivnosti, to jest vježbe.

Službeno se obilježava svakog drugog utorka u februaru, što ove godine pada na 10. februara. To je dan kada su škole, preduzeća, trgovine i vladini uredi u Kataru zatvoreni.

Građani ga obilježavaju baveći se sportom, vježbanjem i potičući jedni druge na zdraviji način života. Također, sve vladine institucije, ali i predstavnici privatnog sektora organiziraju različite sportske aktivnosti za svoje zaposlenike u skladu s njihovim mogućnostima, a s ciljem širenja svijesti o značaju sporta i njegovoj ulozi u dobrobiti pojedinaca i društva.

U međuvremenu Katar se etablira kao odredište globalnog sporta stvarajući prijateljstva i unapređujući odnose s državama širom svijeta.

Nakon iznimno uspješne organizacije Svjetskog prvenstva u rukometu 2015., Svjetskog atletskog prvenstva 2019., posebno Svjetskog prvenstva u nogometu 2022. godine, inače jednog od najbolji Mundijala ikada, Azijskog kupa 2024. i niza značajnih sportskih događaja – Doha će biti domaćin Svjetskog prvenstva u košarci 2027. godine.