Bijela kuća kontaktirala je FIFA-u i zatražila od predsjednika organizacije Giannija Infantina da preispita crveni karton američkog napadača Folarina Baloguna, otkrio je izvor za Associated Press upoznat s navodnim razgovorom. Zbog osjetljivosti slučaja željela je ostati anonimna jer nije ovlaštena javno govoriti o toj temi.

Isti izvor nije mogao potvrditi ko je točno iz Bijele kuće uputio poziv niti kada se razgovor dogodio.

Podsjećamo, Folarin Balogun ipak će biti na raspolaganju reprezentaciji SAD-a za utakmicu osmine finala protiv Belgije na Svjetskom prvenstvu. Iako je američki napadač protiv Bosne i Hercegovine dobio izravan crveni karton, FIFA je odlučila uslovno suspendirati njegovu kaznu jedne utakmice.

Odluka je odmah dobila i političku dimenziju jer se na društvenim mrežama oglasio američki predsjednik Donald Trump. Na svojoj mreži Truth Social zahvalio je FIFA-i i poručio da je napravila “pravu stvar” te ispravila, kako je napisao, veliku nepravdu.

Konsternacija u Belgiji i opasan presedan

Slučaj, u međuvremenu, prerasta u dosad najveći skandal ovog Svjetskog prvenstva.

FIFA se opravdano našla na udaru zbog prekrajanja pravila u hodu, a u čitavoj priči najoštećeniji Belgijci najavili su kako se neće predati bez borbe te će pravnim putem pokušati osporiti odluku.

Belgijske novine Nieuwsblad brzo su izvijestile o iznenadnoj vijesti, napominjući da će ona promijeniti pripreme momčadi: “Rudi Garcia to nije planirao”. Odluku opisuju kao “božji dar” za SAD i izvještavaju da belgijski savez ispituje može li se na nju uložiti žalba.

“Crveni vragovi žrtve su ovoga. Nogometni savez ispituje može li još uvijek poduzeti mjere, ali ta se šansa čini prilično malom. Stoga se očekuje da će Balogun biti u početnoj postavi”, dodaju.

De Standaard također izvještava da Belgija razmatra mogućnosti.

“Belgijski nogometni savez još nije službeno odgovorio na iznenađujuću odluku FIFA-e. Ipak, KBVB ne namjerava jednostavno prihvatiti odluku. Savez istražuje koje su pravne mogućnosti za žalbu.”

VRT piše da Belgija vjeruje da je političko uplitanje Donalda Trumpa bilo glavni faktor, a novinar Tom Boudeweel izvještava da je američki predsjednik izvršio “ogroman pritisak” na FIFA-u.

Dopisnik The Athletica Seb Stafford-Bloor piše kako bi ovo mogao biti opasan presedan.

“Što kada FIFA to ne učini za sljedećeg igrača koji dobije crveni karton na Svjetskom prvenstvu? Bit će to vrlo teško objasniti”, napisao je.

Balogun počinje od prve minute?

Sportski novinar Ben Jacobs, pak, tvrdi kako je Bijela kuća stupila u izravan kontakt s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom, zahtijevajući hitno preispitivanje crvenog kartona koji je reprezentativac SAD-a Folarin Balogun dobio na utakmici protiv Bosne i Hercegovine.

“Na upit za komentar, FIFA se pozvala na odluku svog neovisnog disciplinskog odbora. Izvori FIFA-e tvrde da Bijela kuća nije imala uticaja na konačnu odluku jer članak 27. daje neovisnom disciplinskom odboru pune ovlasti”, napisao je.