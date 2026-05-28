„Američki napad na iranske brodove dio je američke pregovaračke strategije – malo mrkve, malo batina. Ali mislim da se iza kulisa vode pregovori jer obje strane trpe ogromne gubitke. Iran je vojno poražen, ali ne i strateški. Amerika nije nametnula svoju volju Iranu. Za SAD, ovaj rat je bio nepotreban. Iranski režim je postao još radikalniji. Primirje je dobro za obje strane i cijeli svijet. Iran je bio svjestan da se vojno ne može oduprijeti SAD-u i Izraelu, ali je pronašao Ahilovu petu, a to je Hormuški moreuz i zemlje Zaljeva gdje se nalaze američke vojne baze i koje su pretrpjele ogromnu štetu“, kaže u emisiji 300. Briefing penzionisani brigadir Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Vilko Klasan, stručnjak za raketno oružje i vojni analitičar. Procjene štete na iranskoj strani su oko 300 milijardi dolara, a u zemljama Zaljeva oko 120 milijardi.

„Evropa je možda najviše izgubila od ratova u Iranu i Ukrajini. Plaćamo više goriva i u potpunosti plaćamo ukrajinski rat, što znači novi dug za Evropu. Osim toga, imamo ekonomsku i političku štetu, što Evropsku uniju čini najvećim gubitnikom. EU je pogriješila time što je, za razliku od Amerike, u početku odbila svaki kontakt s Rusijom, time što nije htjela pregovarati. EU se ili ne snalazi ili su struje koje su u korist rata u Ukrajini toliko jake da ćemo morati dugo čekati na pregovore, a neki krugovi daju ratnohuškačke izjave“, upozorava Klasan.

„Obje strane preusmjeravaju dronove. Strašna propaganda je s obje strane. Najveće članice NATO-a odbacile su prijedlog Marka Ruttea da se za Ukrajinu izdvoji 0,2 posto BDP-a. Podrška Ukrajini se topi i nakon ovih 90 milijardi, nedostajat će još 60. Prema posljednjim izjavama ruskog Ministarstva vanjskih poslova, Rusija će sistematski napadati Kijev i vojnu infrastrukturu onih koji dizajniraju, programiraju i proizvode sredstva za napade na Rusiju. To je poslušala samo Amerika, koja povlači svoje diplomate, za razliku od zemalja EU. NATO šalje njemačko-holandski korpus na Baltik i prijeti završetkom rata u kojem će se ili Ukrajina uključiti u rat ili će doći do neke vrste promjena u Rusiji“, naglašava Klasan.

„Ukrajina je imala sve više uspjeha u napadima dronovima, pritisak na Putina je porastao u Rusiji, oko 300.000 ljudi je dobilo poziv za regrutaciju u Rusiji, koji najavljuje sistematske napade. Rusija bi mogla napasti i neku evropsku zemlju članicu NATO-a. Zato je Estonija odmah saopštila da neće dozvoliti korištenje svog vazdušnog prostora. Ukrajinske dronove su se pojavile u vazdušnom prostoru Bjelorusije. Dronovi koji su pali prvo u Zagrebu, zatim u Rumuniji, Poljskoj i Minhenu su u veoma lošem položaju kod ljudi i u njihovom je interesu da prošire rat, posebno kod premijera Benjamina Netanyahua, koji je remetilački faktor u pregovorima između Irana i Amerike“, kaže Klasan, koji ne vjeruje da će Izrael prestati da se bori dok je Netanyahu na vlasti, dok on ratuje.

„Rusi pripremaju ljetnu ofanzivu, Ukrajina se ukopava oko Odese. Dio Ukrajine će ući u EU, da ne kažem polovina, kao polovina Kipra. To bi bilo nepravedno prema zemljama Zapadnog Balkana.“ Ja, kao Hrvat, sam za to da Srbija uđe u EU prije Ukrajine, a posebno Crne Gore i Bosne i Hercegovine“, ističe Klasan i podsjeća na Rutteovu izjavu da izdvajanja za protivvazdušnu i protivraketnu odbranu treba povećati za 400 posto.

„To sam i ja rekao prije Ruttea. Hrvatska također treba ulagati u to. Nama se nude sistemi. Nesumnjivo nam je potrebno, a ko to ne razumije, neka pogleda šta se dešava u Evropi i svijetu. Hrvatska je to već trebala učiniti“, upozorava Klasan.

„Za Donalda Trumpa uspjeh bi bilo otvaranje Hormuza, na što bi Iran pristao u zamjenu za civilnu upotrebu nuklearne energije. Vjerujem da će pregovori uroditi plodom, a onda će se otvoriti uslovi da Trump, pored Kube i Grenlanda, nastavi s onim što je ispregovarano u Pekingu i Anchorageu.“ To je ono što Rusi sada najavljuju – sistematski napadi, pozivajući se na nešto što je već dogovoreno s Amerikancima, što nikada nije javno objavljeno, niti ono što je dogovoreno u Pekingu iza zatvorenih vrata“, napominje Klasan, koji smatra da je trend ka multipolarnoj podjeli zona interesa.

„Nuklearno oružje u Iranu stvorilo bi novu Sjevernu Koreju koja bi prijetila svim svojim susjedima, a onda bi tim putem krenule i Saudijska Arabija i Turska, a to ne odgovara ni SAD-u ni Kini. Iran može pristati da preda svoj obogaćeni uranijum. Trump bi to mogao proglasiti pobjedom“, zaključuje Klasan, koji smatra problematičnim to što je Revolucionarna garda, koja je vrlo radikalna, definitivno na vlasti u Iranu. Za vrhovnog vođu, dodaje, ne zna se ni da li je živ jer ga niko nije vidio.

“Transport kroz Hormuški moreuz će se normalizovati, ali pod novim uslovima. Očekujem eskalaciju rata u Ukrajini. Vlasti u Kijevu nisu u povoljnom položaju jer ne možete ratovati bez ljudi i bez novca. Ukrajinski ministar socijalnih poslova izjavljuje da je stanovništvo Ukrajine palo na 20 do 25 miliona, dok je 2000. godine imalo 44 miliona”, ističe Klasan.

