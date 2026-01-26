Obame o pucnjavi u Minneapolisu: “Ovo je poziv na buđenje za svakog Amerikanca”

Barack i Michelle Obama poručili su da bi ubistvo Alexa Prettija na ulicama Minneapolisa trebalo biti poziv na buđenje za svakog Amerikanca, bez obzira na stranačku pripadnost.

Bivši predsjednik i bivša prva dama objavili su opširno priopćenje o smrtonosnoj pucnjavi te osudili agresivne mjere provedbe imigracijskih zakona u Minnesoti. Obame su pozvale Trumpovu administraciju da preispita svoj pristup.

“Ubistvo Alexa Prettija je strašna tragedija. No to bi trebao biti i poziv na buđenje za svakog Amerikanca, bez obzira na stranačku pripadnost, jer su mnoge naše temeljne vrijednosti kao nacije sve više pod napadom”, stoji u objavi na X-u.

“Savezni policajci i imigracijski agenti imaju težak posao. No Amerikanci očekuju da svoje dužnosti obavljaju zakonito i odgovorno te da surađuju sa saveznim državama i lokalnim vlastima, a ne da djeluju protiv njih, kako bi se osigurala javna sigurnost”, napisali su. “To nije ono što vidimo u Minnesoti. Zapravo, vidimo suprotno”, poručili su.

Saopštenje predstavlja rijedak slučaj da se Obame javno oglašavaju protiv postupaka Trumpove administracije.

“Umjesto da pokušaju uvesti barem neku razinu discipline i odgovornosti među agentima koje su rasporedili, čini se da predsjednik i sadašnji dužnosnici administracije žele dodatno eskalirati situaciju”, napisali su, dodajući da je administracija ponudila objašnjenja za pucnjave u kojima su ubijeni Pretti i Renee Good, koja je ubijena ranije ovog mjeseca, “koja nisu utemeljena ni na kakvoj ozbiljnoj istrazi – i koja se čine izravno proturječnima video dokazima”.

Obame su pohvalile mirne proteste u Minneapolisu i diljem zemlje, nazivajući ih “pravovremenim podsjetnikom da je na kraju na svakome od nas kao građanima da dignemo glas protiv nepravde, zaštitimo svoje temeljne slobode i pozovemo vlast na odgovornost”.

