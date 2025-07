Obama prekida šutnju: Oštar odgovor na Trumpove tvrdnje o “državnom udaru”

Na pitanje novinara ko bi trebao biti glavni cilj krivične istrage koju preporučuje Gabbardin izvještaj, Trump je rekao: “Na osnovu onoga što sam pročitao – a pročitao sam otprilike isto što i vi – to bi bio predsjednik Obama. On je to započeo, a Biden je bio s njim. I [James] Comey [bivši direktor FBI-ja] je bio tu, i [James] Clapper [bivši direktor nacionalne obavještajne službe], cijela grupa je bila tu“.