NYT objavio detalje operacije u kojoj je ubijen ajatolah : Iranski čelnici napravili kobnu pogrešku

CIA je svoje obavještajne podatke, koji su ukazivali na vrlo visoku pouzdanost u vezi s točnim kretanjem ajatolaha Hamneija, proslijedila Izraelu, prema izvorima upoznatim s obavještajnim podacima. A potom je Izrael, kako tvrde izvori NYT-a, te informacije trebao iskoristiti kako bi izvršio operaciju koju je planirao mjesecima: eliminaciju više iranskih visokih dužnosnika.

“Vodstva Sjedinjenih Država i Izraela, koja su izvorno planirala izvesti napad noću, pod okriljem tame, donijela su odluku o prilagodbi vremena kako bi iskoristili informacije o okupljanju u vladinom kompleksu u Teheranu u subotu ujutro. Vođe su se trebale sastati tamo gdje se nalaze uredi iranskog predsjedništva, vrhovnog vođe i iranskog Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Na skupu su trebali biti visoki iranski obrambeni dužnosnici, uključujući Mohammada Pakpoura, vrhovnog zapovjednika Korpusa islamske revolucionarne garde; Aziza Nasirzadeha, ministra obrane; admirala Alija Šamhanija, šefa Vojnog vijeća; Seyyeda Majida Mousavija, zapovjednika Zračnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde; Mohammada Širazija, zamjenika ministra obavještajnih poslova…

Operacija je započela u Izraelu oko šest ujutro, kada su se borbeni zrakoplovi spremali poletjeti iz svojih baza. Za napad je bilo potrebno relativno malo zrakoplova, ali su bili naoružani streljivom dugog dometa i visoke preciznosti. Dva sata i pet minuta nakon polijetanja zrakoplova, oko 9.40 (po teheranskom vremenu), rakete dugog dometa pogodile su kompleks. U trenutku napada visoki iranski dužnosnici nacionalne sigurnosti nalazili su se u jednoj zgradi u kompleksu. Ali Hamnei bio je u drugoj, obližnjoj zgradi”, piše NYT.

– Jutrošnji napad izveden je istovremeno na nekoliko lokacija u Teheranu, a na jednoj od njih okupili su se visoki dužnosnici iranskog političko-sigurnosnog ešalona – rekao je za NYT njihov izvor iz izraelske vojno-obavještajne zajednice.

Izvor je dodao kako je Izrael, unatoč iranskim pripremama za rat, uspio postići “taktičko iznenađenje” svojim napadom na kompleks.

U noći sa subote na nedjelju iranska državna novinska agencija IRNA potvrdila je smrt dvojice visokorangiranih vojnih čelnika koje je Izrael ubio u subotu: kontraadmirala Šamhanija i general-bojnika Pakpoura. Ljudi upoznati s operacijom, piše NYT, opisali su je kao rezultat dobrih obavještajnih podataka i mjeseci priprema.

Prošlog lipnja, dok su se pripremali napadi na iranske nuklearne ciljeve, predsjednik Donald Trump ustvrdio je da Sjedinjene Države znaju gdje se skriva ajatolah Hamnei i da su ga mogli ubiti.

Bivši američki dužnosnik rekao je da su ti obavještajni podaci bili utemeljeni na istoj mreži na koju su se Sjedinjene Države oslanjale u subotu.

(Jutarnji list)