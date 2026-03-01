NYT objavio detalje operacije u kojoj je ubijen ajatolah : Iranski čelnici napravili kobnu pogrešku
Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, ubijen je u prvim satima jučerašnjeg izraelsko-američkog napada na Iran, a New York Times otkriva kako je tekla obavještajna priprema za ajatolahovu eliminaciju i zašto je kombiniran udar američkih i izraelskih snaga na ciljeve diljem Irana započeo baš jučer ujutro.
Netom prije nego što su američke i izraelske oružane snage dobile naredbe za pokretanje vojne akcije, agenti CIA-e (američke obavještajne službe) detektirali su točnu lokaciju na kojoj se nalazi iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, piše New York Times.
U tekstu se pojašnjava kako je CIA mjesecima pratila ajatolaha Hamneija, a kada su agenti američke obavještajne službe doznali točno vrijeme i lokaciju sastanka visokih iranskih dužnosnika – u subotu ujutro u jednom od vladinih kompleksa u centru Teherana – te da će na tom sastanku biti i sam Hamnei, SAD i Izrael odlučili su vrijeme napada na Iran prilagoditi tim obavještajnim podacima.
“Te su informacije Izraelu i SAD-u pružile priliku za postizanje ključnog i brzog uspjeha: eliminaciju više visokih iranskih dužnosnika i ubojstvo ajatolaha Hamneija. Ekspresno ubojstvo iranskog vrhovnog vođe reflektira vrlo dobru koordinaciju i razmjenu obavještajnih podataka između Sjedinjenih Država i Izraela. Operacija je također pokazala kako iranski čelnici nisu poduzeli odgovarajuće mjere opreza kako bi izbjegli Hamneijevo ubojstvo iako su Izrael i SAD slali više nego jasne signale da je takav napad itekako izgledan”, piše New York Times.
CIA je svoje obavještajne podatke, koji su ukazivali na vrlo visoku pouzdanost u vezi s točnim kretanjem ajatolaha Hamneija, proslijedila Izraelu, prema izvorima upoznatim s obavještajnim podacima. A potom je Izrael, kako tvrde izvori NYT-a, te informacije trebao iskoristiti kako bi izvršio operaciju koju je planirao mjesecima: eliminaciju više iranskih visokih dužnosnika.
“Vodstva Sjedinjenih Država i Izraela, koja su izvorno planirala izvesti napad noću, pod okriljem tame, donijela su odluku o prilagodbi vremena kako bi iskoristili informacije o okupljanju u vladinom kompleksu u Teheranu u subotu ujutro. Vođe su se trebale sastati tamo gdje se nalaze uredi iranskog predsjedništva, vrhovnog vođe i iranskog Vijeća za nacionalnu sigurnost.
Na skupu su trebali biti visoki iranski obrambeni dužnosnici, uključujući Mohammada Pakpoura, vrhovnog zapovjednika Korpusa islamske revolucionarne garde; Aziza Nasirzadeha, ministra obrane; admirala Alija Šamhanija, šefa Vojnog vijeća; Seyyeda Majida Mousavija, zapovjednika Zračnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde; Mohammada Širazija, zamjenika ministra obavještajnih poslova…
Operacija je započela u Izraelu oko šest ujutro, kada su se borbeni zrakoplovi spremali poletjeti iz svojih baza. Za napad je bilo potrebno relativno malo zrakoplova, ali su bili naoružani streljivom dugog dometa i visoke preciznosti. Dva sata i pet minuta nakon polijetanja zrakoplova, oko 9.40 (po teheranskom vremenu), rakete dugog dometa pogodile su kompleks. U trenutku napada visoki iranski dužnosnici nacionalne sigurnosti nalazili su se u jednoj zgradi u kompleksu. Ali Hamnei bio je u drugoj, obližnjoj zgradi”, piše NYT.
– Jutrošnji napad izveden je istovremeno na nekoliko lokacija u Teheranu, a na jednoj od njih okupili su se visoki dužnosnici iranskog političko-sigurnosnog ešalona – rekao je za NYT njihov izvor iz izraelske vojno-obavještajne zajednice.
Izvor je dodao kako je Izrael, unatoč iranskim pripremama za rat, uspio postići “taktičko iznenađenje” svojim napadom na kompleks.
U noći sa subote na nedjelju iranska državna novinska agencija IRNA potvrdila je smrt dvojice visokorangiranih vojnih čelnika koje je Izrael ubio u subotu: kontraadmirala Šamhanija i general-bojnika Pakpoura. Ljudi upoznati s operacijom, piše NYT, opisali su je kao rezultat dobrih obavještajnih podataka i mjeseci priprema.
Prošlog lipnja, dok su se pripremali napadi na iranske nuklearne ciljeve, predsjednik Donald Trump ustvrdio je da Sjedinjene Države znaju gdje se skriva ajatolah Hamnei i da su ga mogli ubiti.
Bivši američki dužnosnik rekao je da su ti obavještajni podaci bili utemeljeni na istoj mreži na koju su se Sjedinjene Države oslanjale u subotu.
(Jutarnji list)
