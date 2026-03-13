Nužda zakon mijenja : SAD izdaje 30-dnevno izuzeće od sankcija za kupovinu ruske nafte na moru

Američki ministar finansija Scott Bessent u četvrtak navečer je objavio da SAD privremeno ukida sankcije na rusku naftu koja je trenutno nasukana na moru , što je ,kako navodi, najnoviji potez Trumpove administracije u pokušaju da zaustavi rastuće cijene energije usred rata s Iranom.

Bessent je u objavi na društvenoj platformi X napisao da “usko skrojena” mjera “neće pružiti značajnu finansijsku korist ruskoj vladi”, a izuzeća će biti na snazi ​​do 11. aprila, prenosi rijči ministra finansija specijalizirani portal posvećen izvještavanju o radu američkog Kongresa, Bijele kuće i federalne administracije The Hill.

Predsjednik Trump “poduzima odlučne korake za promociju stabilnosti na globalnim energetskim tržištima i radi na održavanju niskih cijena dok se bavimo prijetnjom i nestabilnošću koju predstavlja teroristički iranski režim”, napisao je ministar.

“Proenergetska politika predsjednika Trumpa dovela je proizvodnju nafte i plina u SAD-u na rekordne nivoe, doprinoseći nižim cijenama goriva za vrijedne Amerikance”, dodao je. “Privremeni porast cijena nafte je kratkoročni i prolazni poremećaj koji će dugoročno rezultirati ogromnom koristi za našu naciju i ekonomiju.”

The Hill dodaje da ova akcija dolazi gotovo sedmicu dana nakon što je administracija ukinula druga ograničenja na naftu iz Rusije, dozvolivši Indiji da kupuje ruske barele 30 dana. U srijedu je Trump rekao da će iskoristiti vlastite zalihe SAD-a, oslobađajući 172 miliona barela nafte iz Strateških naftnih rezervi.

Pomenuti portal dodaje i informaciju da je novi iranski lider Mojtaba Hamnei obećao da će održati vitalnu rutu trgovine naftom zatvorenom .

