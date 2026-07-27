Nuklearni fizičar Tonči Tadić govorio je na televiziji N1 o ratu na Bliskom istoku i njegovim posljedicama po regiju i svijet.

Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija prošle sedmice su postigle sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji, koji otvara put kraljevstvu za izgradnju nuklearnih reaktora uz pomoć američke tehnologije, ali i za obogaćivanje uranijuma.

“Niko normalan u Saudijskoj Arabiji neće reći da rade na nuklearnoj bombi jer bi to izazvalo međunarodne političke probleme. Stalno se priča o mirnodopskoj upotrebi nuklearne energije. U ovom slučaju, Saudijska Arabija je potpisala čuveni Sporazum 123. To nije ništa novo, SAD su ga potpisale sa stotinjak zemalja, uključujući i Hrvatsku. Tiče se neširenja nuklearnog oružja”, rekao je Tadić.

“Bit će žustra debata u Kongresu”

“Kada je Krško izgrađeno, primalo je američko gorivo. I dalje ga prima. Dakle, Sporazum garantuje obezbjeđivanje nadzora, neobogaćivanje uranijuma i druge uobičajene procedure. Ali, koja je ovdje razlika? Kod Saudijske Arabije je izostavljen dio o strogoj kontroli od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), što je izazvalo veliku uzbunu na Bliskom istoku – u Izraelu, drugim arapskim zemljama i samim SAD-u”, dodao je.

“Zašto Saudijska Arabija nije sklopila Abrahamov sporazum, koji garantuje priznanje Izraela? U pozadini sigurno stoji ogroman novac. Međutim, sve što američki predsjednik Donald Trump želi da uradi mora se glasati u Kongresu, gdje će se voditi žestoka debata”, predviđa Tadić.

“Bit će zanimljivo vidjeti kako će Trump i njegova administracija ovo objasniti. Dok je uvijek unaprijed pravio poslove i dogovore, ovaj put to neće moći na svoj način – Bliski istok i ulozi ovdje su drugačiji”, nastavio je.

„Napad na Iran doveo je do ubrzanja razvoja iranskog nuklearnog oružja.“

Osvrnuo se i na pitanje hoće li Iran razviti nuklearno oružje.

„Da je čovjek zaista vjerovao u svaku glupost Donalda Trumpa, onda bi kompletan iranski nuklearni program bio uništen prošle godine u junu, ali očigledno nije. Uvijek upozoravam da treba razlikovati signal od buke. Signal je ono što Trump zapravo potpisuje, a buka su gluposti koje govori u javnom prostoru i koje uglavnom nemaju veze s istinom“, tvrdi Tadić.

„Niko ne zna gdje se nalazi iranski obogaćeni uranijum. Također, Iran ne mora praviti nikakve moderne bombe, može koristiti najjednostavniju, koja je bačena na Hirošimu. Suština cijele priče o ratu nije povezana s Hormuzom, već sa sprječavanjem Irana da samostalno vrši obogaćivanje uranijuma. Prije samog napada na Iran, plovidba je bila normalna i slobodna“, rekao je.

„Tu dolazimo do apsurda. Napad na Iran doveo je do ubrzanja razvoja iranskog nuklearnog oružja kako bi se zaustavila buduća američko-izraelska bombardovanja. Međutim, postoji još jedan detalj, koji je najstrašniji. Niko ne zna kako će Izrael reagovati, prvenstveno zato što se radi o vlastitoj koži“, primijetio je.

„Imamo situaciju u svijetu u kojoj su dvije zemlje u ratu do krvi, Indija i Pakistan, koje imaju nuklearne arsenale i nakon što su ih stekle, više nije bilo većih ratova. Neke škole mišljenja kažu da ako Iran razvije nuklearni arsenal, više neće biti napada na njega. Međutim, tada bi do toga mogli doći UAE i Turska“, upozorio je.

„Druga škola mišljenja kaže da ako Iran izvrši nuklearni test, Izrael će reagovati i pokazati da neće tolerisati takvo ponašanje. Suočavamo se s vrlo opasnim periodom. Zato bi bilo bolje da takav šarlatan ne sjedi u Bijeloj kući“, uvjeren je Tadić.

“Komunikacija s Bliskim istokom će ići preko Pakistana”

Komentirao je pitanje koliko zemalja radi na razvoju nuklearnog programa, formalno u civilne svrhe.

“Turska i UAE grade nuklearne elektrane, Saudijska Arabija će ih graditi… Pitanje je šta učiniti s istrošenim gorivom. Oni koji ga skladište su pod utjecajem sankcija, kroz koje su Izrael, Sjeverna Koreja, Indija i Pakistan već prošli. Kod nuklearnog oružja, tehnologija, nauka, novac i diplomatija igraju jednaku ulogu”, objasnio je.

Pakistan je trenutno jedina muslimanska zemlja s nuklearnim oružjem.

“To je glavni američki saveznik i vjerujem da će cijeli teret komunikacije s Bliskim istokom ići iz Washingtona preko Pakistana. Vjerujem da će to biti ključno za uvjeravanje Turske, UAE, Saudijske Arabije, ali i Irana da ne idu u smjeru nuklearnog oružja”, rekao je.

„Ali morate znati dvije stvari: zemlja s nuklearnim arsenalom više nije ugrožena i niko je ne napada. I drugo, svi oko vas nabavljaju nuklearno oružje, što znači da se ta početna prednost briše. Uostalom, vidjeli smo da je Ukrajina okupirala dio ruske teritorije, a Iran je napao Izrael, tako da nije bilo napada nuklearnim oružjem“, dodao je.

„Priču o vlastitom nuklearnom oružju objavila je iranska agencija Fars“

Govorio je i o tome da li Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) ima kapacitet da prati šta se dešava.

„Da bi se moglo pratiti šta se dešava, neka zemlja mora biti potpisnica Ugovora o neširenju nuklearnog oružja. Izrael, na primjer, nije, tako da se ne može pratiti. Iran tvrdi da se pridržava Ugovora, ali kada neko dođe da prati, ima ograničen pristup, a kroz taj ograničeni pristup došlo se do procjene od 60 posto obavljenog posla u razvoju nuklearnog oružja“, rekao je.

Tadić je tvrdio da je svijet trenutno u nesigurnijoj situaciji nego što je bio prije šest mjeseci. „Definitivno. Jer ovo potvrđuje sve moje strahove. Ako Saudijska Arabija odjednom želi razvijati nuklearnu energiju i vlastito obogaćivanje, to znači da je Iran bliži nuklearnom arsenalu nego što je ikada bio“, rekao je.

“Ne treba zaboraviti da je priču o vlastitom nuklearnom oružju Irana objavila iranska agencija Fars, koja prenosi stavove iranskog rukovodstva. Kao što sam rekao na početku rata – moguća su dva scenarija: ili će se završiti stvaranjem mirnog rukovodstva koje će odustati od militarizacije Irana, ili iranskim nuklearnim testom. A mi smo bliži ovom drugom, bojim se”, zaključio je Tadić.

(Kliker.info-N1)