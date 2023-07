Dodikov zakon o kriminalizaciji klevete usvojen u NSRS-u

Narodna skupština Republike Srpske danas je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika RS, kojim se kriminalizira kleveta. Ovaj prijedlog zakona ranije je podržalo 47 poslanika, dok je 16 bilo protiv.

Nacrt ovog zakona je NSRS usvojila krajem marta i nakon toga je bio upućen u javnu raspravu koja je trajala 60 dana. Zakon sada mora proći i proceduru u Vijeću naroda RS, te, ukoliko ne bude veta, može stupiti na snagu.

Nove izmjene Krivičnog zakonika predstavljaju klevetu kao krivično djelo i propisuju novčane kazne za iznošenje zlonamjernih ili neistinitih tvrdnji o nekoj osobi. Iako je Prijedlog zakona podržan, novinari i aktivisti su ukazivali na to da on predstavlja udar na slobodu mišljenja i predstavlja korak ka uvođenju cenzure u RS.

Tokom ranijih rasprava o ovom zakonskom prijedlogu, opozicija u Skupštini RS je zahtijevala da se sporni zakon povuče s dnevnog reda, ali je on ipak prošao.

Inicijator ovih izmjena je bio Milorad Dodik, a nakon javnih rasprava novčane kazne za klevetu su smanjene u odnosu na prvobitni nacrt i sada iznose od 1.000 do 3.000 eura. Prijedlog zakona također predviđa novčane kazne za javno izrugivanje zbog pripadnosti određenoj rasi, boji kože, vjeri, nacionalnosti, etničkom porijeklu, seksualnom opredjeljenju ili rodnom identitetu. Više novčane kazne su predviđene za situacije kada je kleveta iznesena u medijima, uključujući i društvene mreže ili na javnom skupu. Nacrtom zakona su prvobitno bile propisane i kazne do 60.000 eura, ali su one sada revidirane u konačnom prijedlogu zakona.

(Kliker.info-FTV)