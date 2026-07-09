Narodna skupština Republike Srpske danas je, po hitnom postupku, usvojila izmjene Krivičnog zakona RS-a, kojima se uvode zatvorske kazne do tri godine za javno prikazivanje, isticanje, nošenje ili promoviranje simbola, zastava, znakova, pozdrava i slogana koji veličaju Armiju Republike Bosne i Hercegovine.

Predstavnici iz bošnjačkog naroda najavili su inicijativu za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine jer je, kako tvrde, zakon u suprotnosti s Ustavom Bosne i Hercegovine.

Izmjene Krivičnog zakona propisuju da će javno promoviranje ili veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne Države Hrvatske, kao i isticanje simbola i znakova koji promoviraju ovu ideologiju, biti kažnjivo kaznom zatvora do tri godine. U slučajevima kada takva djela izazovu nerede, nasilje ili druge teške posljedice, predviđene su kazne od dvije do pet godina zatvora.

Istovremeno, usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, kojim se zabranjuje postavljanje simbola i natpisa koji promoviraju ustašku, nacističku i fašističku ideologiju na grobljima i spomen-obilježjima.

Narodna skupština usvojila je i set od osam zakona kojima se od 1. augusta povećavaju plate budžetskih korisnika za pet posto, uključujući zaposlene u zdravstvu, obrazovanju, kulturi, javnim službama, organima uprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova i pravosuđu.

Po hitnom postupku usvojene su i izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, ratnih invalida i porodica poginulih boraca, kojima se uvode nova odlikovanja koja daju pravo na novčanu naknadu, kao i mogućnost ostvarivanja statusa za novu kategoriju boraca s prebivalištem u Brčko distriktu BiH.

Poslanici su usvojili i izmjene zakona koji se odnose na Investiciono-razvojnu banku RS, fondove RS, platni promet, mikrokreditne organizacije, elektronski novac, fiskalnu odgovornost, eksproprijaciju za infrastrukturne projekte, policiju i unutrašnje poslove, oružje i municiju, obavezno zdravstveno osiguranje, obavezno osiguranje u saobraćaju, kao i Zakon o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama, koji će biti upućen na stručnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Sjednica 39. posebne sjednice nastavit će se 14. jula, kada će poslanici razmatrati preostale tačke dnevnog reda, među kojima su odluke o prodaji dijela osnovnog kapitala preduzeća “Orao”, nova zaduženja RS prema Svjetskoj banci i Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD), te nekoliko nacrta zakona iz oblasti energetike i sigurnosti.

(Kliker.info-Fena)