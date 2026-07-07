Podsjetimo, svemu je prethodila i rasprava u kojoj su optužbe razmijenili Nebojša Vukanović, Srđan Mazalica i Željka Cvijanović.

Povodom usvajanja Odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske od strane Narodne skupštine RS, Kabinet predsjedavajućeg Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića ukazuje na sljedeće neoborive činjenice:

Odluka o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, kao opći normativni akt, koji ne predstavlja akt kojim Predsjedništvo BiH utvrđuje ili vodi vanjsku politiku Bosne i Hercegovine u smislu člana V/3.a) Ustava BiH, donesena je 12. januara 2026. godine u skladu s Aneksom VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski mirovni sporazum) i Poslovnikom o radu Predsjedništva BiH, te je 20. februara 2026. godine objavljena u „Službenom glasniku BiH“ broj 13/26. Posebno je važno istaći da članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nije u skladu s Ustavom BiH i Poslovnikom o radu Predsjedništva BiH ovu odluku proglasila destruktivnom po vitalni entitetski interes za područje s kojeg je izabrana.

Na osnovu Odluke objavljene u Službenom glasniku, Predsjedništvo BiH je 29. juna 2026. godine, u skladu s propisanom procedurom odlučivanja, donijelo Odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

U ovom konkretnom slučaju Narodna skupština RS nema ustavnu nadležnost da vodi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta u smislu člana V/2.d) Ustava BiH. U konkretnom slučaju nije riječ o pitanju vanjske politike niti o bilo kojem drugom pitanju za koje Ustav BiH i Poslovnik o radu Predsjedništva BiH predviđaju takvu mogućnost odlučivanja Narodne skupštine RS.

Narodna skupština RS danas je potvrdila izjavu članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović po kojoj je Odluka Predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika štetna po vitalni interes Republike Srpske. Stoga, predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović pokrenut će postupak pred Ustavnim sudom BiH.

Poštivanje Ustava BiH, Aneksa VIII Dejtonskog mirovnog sporazuma i nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine nije stvar političkog izbora, već ustavna obaveza svih organa vlasti u Bosni i Hercegovini. Niko nije niti može biti iznad Ustava BiH. Institucije Bosne i Hercegovine će svim raspoloživim pravnim sredstvima štititi ustavni poredak države, nadležnosti državnih institucija i vladavinu prava od svakog pokušaja njihovog ugrožavanja.

(Kliker.info-agencije)