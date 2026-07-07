NSRS izglasala veto: “Odluka Predsjedništva BiH štetna po vitalne interese RS” Denis Bećirović : Odluka ide pred Ustavni sud BiH
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je sa 59 glasova “za” i 2 “protiv” odluku kojom potvrđuje izjavu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović po kojoj je odluka Predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika veoma štetna po vitalni interes RS.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a cobjavit će se u Službenom glasniku RS.
Usvojeni su i zaključci koje prenosimo u cjelosti.
U zaključcima je konstatovano da je na 30. sjednici Predsjedništva BiH od 29. juna 2026. godine, pri odlučivanju po tački „Prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika“, došlo do flagrantnog kršenja člana V stav 3. Ustava BiH, te članova 1, 36. stav 3. i 42. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH od strane članova Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda.
U slučaju nastavka bespravnog djelovanja članova Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u postupku imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Narodna skupština Republike Srpske ne prihvata legitimitet tako formirane Komisije i zahtijeva od nadležnih institucija Republike Srpske da, u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti, preduzmu sve raspoložive pravne i institucionalne mjere radi sprečavanja proizvodnje i priznavanja pravnih posljedica nezakonitog djelovanja tako formirane Komisije u pravnom sistemu Republike Srpske.
Narodna skupština Republike Srpske poziva UNESCO da ostane dosljedan svojoj misiji zaštite svjetske kulturne baštine i da ne dozvoli da bude uključen u političke procese i jednostrane aktivnosti kojima se narušava ustavni poredak Bosne i Hercegovine, odredbe Aneksa VIII Dejtonskog mirovnog sporazuma i ravnopravnost konstitutivnih naroda. Narodna skupština Republike Srpske apeluje na UNESCO da ne učestvuje u političkim inicijativama bilo koje nacionalne ili političke grupe u Bosni i Hercegovini, niti u pokušajima da se, mimo njegovog mandata, uključi u pitanja urbanističkog planiranja, prostornog uređenja, izdavanja dozvola i procesa građenja, što nije dio njegove osnovne misije niti svrhe njegovog angažmana u Bosni i Hercegovini.
Narodna skupština Republike Srpske osuđuje pokušaje člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda da u postupku imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika dovede u zabludu Organizaciju Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i njenog generalnog direktora.
Narodna skupština Republike Srpske osuđuje svako djelovanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kojim se izlazi iz okvira nadležnosti utvrđenih Aneksom VIII Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, naročito djelovanje kojim se, pod okriljem odlučivanja o statusu nacionalnih spomenika, preuzimaju, ograničavaju ili uslovljavaju nadležnosti Republike Srpske i njenih institucija u oblasti zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa, prostornog uređenja, upravljanja i raspolaganja imovinom, izdavanja dozvola, odobravanja intervencija i drugim oblastima koje Aneksom VIII nisu povjerene Komisiji. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva dosljednu primjenu Aneksa VIII i napuštanje prakse uvođenja pojmova, kategorija, procedura i aktivnosti koje u tom aneksu nemaju pravno uporište.
Narodna skupština Republike Srpske poziva Vladu Republike Srpske, nadležna ministarstva, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Pravobranilaštvo Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave i druge nadležne institucije i ustanove da, u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti, pojačaju institucionalnu saradnju, razmjenu informacija i stručnu podršku predstavniku iz Republike Srpske u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, radi sistematskog praćenja postupaka i odluka Komisije u vezi sa nacionalnim spomenicima, blagovremenog utvrđivanja i sprečavanja izlaska iz okvira nadležnosti utvrđenih Aneksom VIII, te zaštite nadležnosti Republike Srpske, prava vlasnika i nosilaca prava na dobrima, kao i kulturnog, istorijskog, vjerskog i identitetskog nasljeđa srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve.
Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i poziva druge nadležne institucije Republike Srpske da, svaka u okviru svojih nadležnosti, izvrše analizu pravnih i faktičkih posljedica akata i aktivnosti Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika koji se odnose na nacionalne spomenike na teritoriji Republike Srpske, posebno u slučajevima postojanja sumnje da je Komisija izašla iz okvira nadležnosti utvrđenih Aneksom VIII, zadirala u nadležnosti Republike Srpske i njenih institucija u oblasti zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa, prostornog uređenja, upravljanja i raspolaganja imovinom ili proizvela druge pravne i faktičke posljedice bez jasnog pravnog uporišta, te da preduzmu raspoložive pravne i institucionalne mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i zaštite prava i nadležnosti Republike Srpske.”
Podsjetimo, svemu je prethodila i rasprava u kojoj su optužbe razmijenili Nebojša Vukanović, Srđan Mazalica i Željka Cvijanović.
Povodom usvajanja Odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske od strane Narodne skupštine RS, Kabinet predsjedavajućeg Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića ukazuje na sljedeće neoborive činjenice:
Odluka o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, kao opći normativni akt, koji ne predstavlja akt kojim Predsjedništvo BiH utvrđuje ili vodi vanjsku politiku Bosne i Hercegovine u smislu člana V/3.a) Ustava BiH, donesena je 12. januara 2026. godine u skladu s Aneksom VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski mirovni sporazum) i Poslovnikom o radu Predsjedništva BiH, te je 20. februara 2026. godine objavljena u „Službenom glasniku BiH“ broj 13/26. Posebno je važno istaći da članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nije u skladu s Ustavom BiH i Poslovnikom o radu Predsjedništva BiH ovu odluku proglasila destruktivnom po vitalni entitetski interes za područje s kojeg je izabrana.
Na osnovu Odluke objavljene u Službenom glasniku, Predsjedništvo BiH je 29. juna 2026. godine, u skladu s propisanom procedurom odlučivanja, donijelo Odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
U ovom konkretnom slučaju Narodna skupština RS nema ustavnu nadležnost da vodi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta u smislu člana V/2.d) Ustava BiH. U konkretnom slučaju nije riječ o pitanju vanjske politike niti o bilo kojem drugom pitanju za koje Ustav BiH i Poslovnik o radu Predsjedništva BiH predviđaju takvu mogućnost odlučivanja Narodne skupštine RS.
Narodna skupština RS danas je potvrdila izjavu članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović po kojoj je Odluka Predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika štetna po vitalni interes Republike Srpske. Stoga, predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović pokrenut će postupak pred Ustavnim sudom BiH.
Poštivanje Ustava BiH, Aneksa VIII Dejtonskog mirovnog sporazuma i nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine nije stvar političkog izbora, već ustavna obaveza svih organa vlasti u Bosni i Hercegovini. Niko nije niti može biti iznad Ustava BiH. Institucije Bosne i Hercegovine će svim raspoloživim pravnim sredstvima štititi ustavni poredak države, nadležnosti državnih institucija i vladavinu prava od svakog pokušaja njihovog ugrožavanja.
(Kliker.info-agencije)
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