Novo obraćanje Donalda Trumpa : Vjerovatno će još američkih vojnika biti ubijeno, ali ćemo ih osvetiti (Video)

Američki predsjednik Donald Trump obećao je danas osvetiti smrt trojice američkih vojnika poginulih u sukobu sa Iranom te najavio moguće nove gubitke.

“Nažalost, bit će ih vjerojatno još prije kraja. To je tako”, kazao je Trump u videu objavljenom na njegovoj društvenoj mreži Truth Social. “Amerika će osvetiti njihovu smrt i nanijeti najteži udarac teroristima koji su objavili rat, u osnovi, civilizaciji”, dodao je u videobraćanju na društvenim mrežama.

Predsjednik SAD-a Donald Trump u novoj videoporuci poručio je da su američko-izraelski napadi na Iran “ispravni” i “nužni” kako bi se uklonio “krvožedni teroristički režim naoružan nuklearnim oružjem”.

“Ove nepodnošljive prijetnje više se neće nastaviti”, rekao je Trump.

Trump je kazao da SAD provodi “masovnu operaciju, ne samo kako bi zajamčile sigurnost za naše vrijeme i mjesto, već i za našu djecu i njihovu djecu”. Naglasio je da je to “dužnost i teret slobodnog naroda”.

Izraelsko-američke napade na Iran nazvao je “ispravnima” i “nužnima” za eliminaciju “krvožednog terorističkog režima, naoružanog nuklearnim oružjem”. “Borbene operacije nastavljaju se punom snagom i nastavit će se sve dok se ne postignu svi naši ciljevi”, poručio je.

Američki predsjednik još jednom je pozvao iransku Revolucionarnu gardu i “vojnu policiju” da “polože oružje i dobiju potpuni imunitet ili se suoče sa sigurnom smrću”.

“Pozivam sve iranske domoljube koji žude za slobodom da iskoriste ovaj trenutak i budu hrabri”, rekao je Trump. “Budite odvažni, budite heroji i vratite svoju zemlju. Amerika je uz vas.”