Novinarka Nataša Miljanović-Zubac puštena na slobodu nakon saslušanja u Tužilaštvu BiH

Novinarka Nataša Miljanović-Zubac koja je uhapšena sinoć po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, puštena je u poslijepodnevnim satima nakon saslušanja u toj pravosudnoj instituciji. Prijedlog o određivanju pritvora nije ni upućen. Inače, Miljanović-Zubac privedena je zbog krivičnog djela – odavanje službene tajne. U njenu zaštitu stale su brojne kolege novinari.

(Kliker.info-FTV)