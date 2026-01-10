Novinar i diplomata Zlatko Dizdarević upozorava :50% ljudi neće postojati, eliminisat će ih! Da smo im važni, upali bi sutra! (Video)

Novinar i diplomata Zlatko Dizdarević bio je gost večerašnjeg FACE TO FACE-a.

„Suštinski problem naše države je potkapacitiranost. Imamo veliki problem sa razumijevanjem onoga što se dešava u vrhu svijeta i sa reagovanjem kako je dobro za nas, a ne za druge. Sve je postalo nula, šprdnja, ništa… Potrčali smo da se dodvorimo Trumpu na najsmješniji način. Ne vidim način na koji mi možemo da se uklopimo u naš interes u svemu ovome u svijetu“, rekao je Dizdarević i dodao:

„Neće nas poklopiti. Da smo im važni, upali bi sutra. Nebitni smo sa svoja dva miliona stanovnika. Za njih je najvažnije: sačuvajte mir i sačuvajte da nema pucanja. Znam neke ambasadore… Kažu da im je domaći zadatak sačuvati status quo, a dokaz da je to urađeno – ne puca se. Srbija će imati jednu i po državu, Bošnjaci će imati pola BiH, Hrvati će imati trećinu. Analiza mora biti iz ptičije perspektive. Mi uvijek polazimo odozdo, iz žablje perspektive.“

„Kako bude svjetskoj politici, bit će i nama. Za Mamndanija je glasalo 33 posto Jevreja iz New Yorka. To govori o nekim novim događajima koji su bili teško zamislivi. Imamo dva bliska istoka koja se nisu srela u putu. Kad dođe do egzistencionalnog problema, buđenje će imati i formu, mogućnosti i lidere da zaustavi ovo što se zove Trump.“

Dizdarević o Dejtonskom sporazumu: „U trenutku u kojem je naš Dejton pravljen, procjene su bile da je to rješenje. Dejton se zove mirovni sporazum i ne piše ko je pobjednik. Dejtonom je, onome ko je de facto poražen, dato više nego onome ko nije. Dat im je naziv RS. Dodika nemoj pustiti sedam dana u javnost, desit će mu se nešto. Onaj naš Dejton… nisam siguran da može biti rješenje za Siriju i Ukrajinu. U Ukrajinu je ugrađeno mnogo više strateških interesa nego u BiH. Amerikanci misle da moraju biti najjači i najdominantniji, ali nije to sve što je bitno da bi mogao da opstaneš na planeti. Ni neprijatelji nisu što su nekad bili. Mi nemamo pojma

