Novinar BUKE Slađan Tomić na meti napada: Povlačenje nije opcija, jer smo onda nasilnicima širom otvorili vrata

Novinar Slađan Tomić koji godinama piše i radi za Buku iz Sarajeva na meti je žestokih napada nasilnika i ekstremista.

Najučestaliji napadi na Tomića stižu putem društvenih mreža od strane Jasmina Mulahusića iz Luksemburga od kojeg stiže i zadnji napad.

Slađan Tomić kaže da napada, prijetnji, etiketiranja i sličnih pritisaka ima unazad osam godina koliko je u novinarstvu.

“Jedne prilike su do mene dolazile informacije da se na slavama priča o mom ubistvu, a kada bih pitao ko to najavljuje – dobio bih odgovor da te osobe ne znaju, da su one to čule od drugih i slično. Nekoliko puta sam bio meta napada, uvreda i omalovažavanja Milorada Dodika, Fatmir Alispahić je pisao da radim za migrantsko podzemlje, a najučestaliji napadi su od Jasmina Mulahusića. U ovom mjesecu je dva puta pisao o meni, a posljednji jučerašnji je naopasniji jer se poziva na nasilje, a to predlažu i ljudi u komentarima”, rekao je za BUKU Tomić.

On kaže da nas napadi uvijek demotivišu i ometu jer vas to izbaci iz kolotečine, jer morate razmišljati o tome, razgovarati sa ljudima.

“Nakon posljednjeg napada razmišljao sam o desetinama ljudi koji su vidjeli objavu u kojoj se poziva na nasilje, stotine lajkva, desetine komentara, 60 dijeljenja, koji me mogu vidjeti na ulici, prepoznati i poslušati savjet iz objave pisane u Luksemburgu. Iznenađen sam stotinama poruka, poziva i drugih akata podrške. To mi je u ovakvim situacijama najveća snaga. S druge strane sve ovo iscrpljuje jer napade morate prijaviti, a znate da to i neće imati nekog efekta.

Bude jezivo kad takvi ljudi znaju neke informacije o vama, ali se sjetite da imaju saradnike svuda oko nas i da su vjerovatno dobijali obavještajne podatke o novinarima. Na nekoliko ljudi odavno sumnjam i uvjeren sam da šalju podatke o meni osobama poput Jasmina Mulahusića. Naravno, nemam dokaze pa neću o njima govoriti”, rekao je Tomić.

Sa druge strane, Tomić kaže da mu je tužno da su među ljudima koji podržavaju uvredljive i nasilničke komentare i neki njegovi bivši profesori poput Mustafe Sefe.

“Posebno jer taj profesor itekako zna kakav sam bio student, koja su moja uvjerenja, principi i vrijednosti. Koliko god mi je drago zbog podrške koju imam, žao mi je kad vidim da nasilje prema meni podržavaju moji profesori. Tačnije, profesor. Rad u konstantnoj atmosferi pritisaka i napada najviše utiče na autocenzuru, zapravo više vas drži na oprezu jer znate da kad napišete neki tekst u kojem se dotičete političke odgovornosti određenih političkih partija ili političkih funkcionera, unaprijed se morate prirpemiti na reakciju, a te reakcija su prijetnje, napadi, nasilje. Recimo, već sada znam da ću zbog pominjanja nekih imena ponovo biti na udaru, ali povlačenje nije opcija, jer smo onda nasilnicima širom otvorili vrata”, rekao je za BUKU Tomić.

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari poziva Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (BiH) da u okviru svojih nadležnosti HITNO i bez ikakvih rezervi reaguje na širenje govora mržnje i pozive na nasilje prema novinarima Slađanu Tomiću i Danijalu Hadžoviću iza kojih stoje Jasmin Mulahusić i njegovi pratioci na društvenoj mreži Facebook.

Jasmin Mulahusić, državljanin Luksemburga porijeklom iz BiH, u svojoj posljednjoj objavi na Facebook-u ponovo je etiketirao i targetirao novinare Slađana Tomića i Danijala Hadžovića, iskazujući uvjerenje kako je „samo pitanje vremena“ kada će neko „sresti Slađana i Danijala i fino popričati s njima“. Također, Mulahusić je iznio niz neistina i huškačkih manipulacija o povezanosti porodice novinara Tomića sa Vojskom Republike Srpske i najtežim zločinima počinjenim tokom opsade Sarajeva.

Upravni Odbor BH novinara podsjeća kako Jasmin Mulahusić već godinama verbalno zlostavlja, prijeti i izlaže sigurnosnim rizicima Slađana Tomića i druge novinare/ke u BiH, a da Tužilaštvo BiH, policija i pravosudne instance općenito nisu našle adekvatan pravni i institucionalni odgovor za sankcioniranje Mulahusića i njegovih „FB ratnika“, niti su poduzeli adekvatne mjere zaštite prava i sigurnosti novinara/ki.

“Za Upravni odbor BH novinara je nedopustivo i indikativno da se istraga protiv Jasmina Mulahusića vodi više od tri godine bez rezultata, iako su BH novinari, mnogi mediji i novinari/ke dostavili desetine krivičnih prijava sa dokazima o prijetnjama, pozivanju na nasilje, uvredama na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, govoru mržnje i drugim krivičnim djelima opasnim po život i profesionalnu sigurnost medijskih djelatnika/ca. Mi u BH novinarima nemamo niti jedan razuman i pravno utemeljen odgovor na evidentnu neefikasnost bh. pravosuđa u ovom slučaju, osim da Jasmina Mulahusića od podizanja optužnice i suđenja u BiH štite politički moćnici i njihovi reprezenti u pravosudnim institucijama”, poručuju.

Zbog svega navedenog, Upravni odbor BH novinara još jednom javno zahtijeva od Tužilaštva BiH da se URGENTNO posveti rješavanju „predmeta Mulahusić“ i javnost obavijesti o svom radu. Naglašavamo još jednom kako je riječ o osobi koju je Tužilaštvo BiH ranije dovodilo u vezu s terorističkim aktivnostima, te koja ima veliki broj pratilaca na društvenim mrežama, što dodatno doprinosi širenju mrzilačkih sadržaja nevjerovarnom brzinom.

Istovremeno, BH novinari pozivaju i nadležne policijske organe da poduzmu adekvatne mjere zaštite kolega Slađana Tomića i Danijala Hadžovića radi prevencije novih sigurnosnih prijetnji.

Redakcija portala BUKA najoštrije osuđuje napade na novinare Slađana Tomića i Danijala Hadžovića.