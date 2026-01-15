Novi zamah za Južnu interkonekciju: Predstavnici Ambasade SAD-a prisustvovali sastanku Tehničke radne grupe za novi plinovod

“Svjesni smo da projekat od granice s Hrvatskom, od općine Posušje pa do srednje Bosne, prolazi stotinama kilometara teritorije koja može biti i državno zemljište. Tu imamo i situaciju sa visokim predstavnikom i zabranom raspolaganja državnom imovinom. Smatram da je taj dio na neki način rješiv i da će se riješiti. Međutim, vjerovatno postoji i velika površina zemljišta koja je u privatnom vlasništvu. Ako je privatno vlasništvo i ako je sve uredno, eksproprijacija ide i sve može biti u redu. Ali ako se radi o zemljištu koje je nekada bilo nacionalizovano, a sada je u procesu restitucije, to može otvoriti ogromna pitanja – da li je to zemljište pravno uređeno, da li je spremno za eksproprijaciju ili će biti vraćano starim vlasnicima. Da se ne bi stvorio pravni vakuum i neriješena situacija, te da kompanija koja krene u ovaj projekat sutra ne bi tužila BiH zbog izgubljene dobiti, upozoravam na vrijeme da se sve te stvari moraju predvidjeti, posebno ako se bude mijenjao postojeći zakon u Federaciji BiH, kako se ne bi stvorio neki novi Viaduct”, upozorio je ranije u razgovoru za N1 Amer Jerlagić, stručnjak iz oblasti energetike.