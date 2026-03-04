Novi vrhovni vođa Irana : Sin Alija Khameneija preuzima lidersku poziciju

Iranska Skupština stručnjaka izabrala je Mojtabu Hoseinija Hameneija za novog vrhovnog vođu Islamske Republike, prenosi medijska kuća Iran International.

Ovaj povijesni i ključni politički potez za budućnost države uslijedio je svega nekoliko dana nakon što je njegov otac, dugogodišnji ajatolah Ali Hamenei, ubijen u razornom izraelskom zračnom napadu rano u subotu.

Prema navodima istog izvora, proces brze tranzicije vlasti i sam izbor novog lidera provedeni su pod snažnim pritiskom. Odluka Skupštine stručnjaka, koja je zbog nedavnih vojnih udara na njene komplekse morala zasjedati virtualno, potvrđuje namjeru Teherana da usred tekućeg rata i ogromnih pritisaka zadrži čvrst radikalni kurs i osigura kontinuitet režima.

Mojtaba Hamenei drugi je najstariji sin ubijenog vrhovnog vođe i osoba s iznimno dubokim korijenima u sigurnosnom i vojnom aparatu države.

Još kao mladić aktivno je sudjelovao u krvavom Iransko-iračkom ratu boreći se upravo u redovima Revolucionarne garde. Njegov uticaj posebno je ojačao kada je preuzeo operativno vodstvo nad zloglasnom paravojnom organizacijom Basidž (Basij), milicijom koja je odigrala ključnu i brutalnu ulogu u nasilnom gušenju masovnih antivladinih protesta nakon spornih predsjedničkih izbora 2009. godine.

Njegovo službeno imenovanje na najvišu vjersku i političku funkciju u državi šalje nedvosmislenu poruku Zapadu, ali i domaćoj javnosti, da iranski državni vrh ne planira nikakvo popuštanje niti umjereniju politiku u danima koji dolaze.

