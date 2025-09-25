Novi težak udarac za Dodika: I Estonija mu zbog separatističkih aktivnosti zabranila ulazak u zemlju

Estonija je danas, 25. septembra, zvanično uvela sankcije predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku. Odluku je saopštio ministar vanjskih poslova Estonije Margus Tsahkna, naglasivši da se sankcije odnose na osobe koje ugrožavaju suverenitet i teritorijalni integritet država te podstiču separatističke aktivnosti, javljaju estonski mediji.

Prema njegovim riječima, novom mjerom uvedena je zabrana ulaska za pojedince za koje postoje dokazi da učestvuju ili pružaju aktivnu podršku aktivnostima u inostranstvu koje krše norme i principe međunarodnog prava. Osim Dodika, sankcije su izrečene i bivšoj moldavskoj zastupnici Irini Vlah.

Estonsko Ministarstvo vanjskih poslova precizira da se sankcije mogu primijeniti i na osobe koje podstiču separatizam, podrivaju suverenitet drugih država ili su povezane s ozbiljnim finansijskim kriminalom, korupcijom ili pranjem novca.

Kako se navodi, ovom odlukom Estonija želi dodatno doprinijeti očuvanju međunarodnog mira, sigurnosti i pravnog poretka, ali i poslati jasnu poruku da će podrivanje demokratskih vrijednosti i međunarodnog prava biti sankcionisano.

