Novi šokantni detalji velike afere “Epstein”: I bivši visoki predstavnik u BiH komunicirao sa osuđenim seksualnim prijestupnikom (FOTO)

Bivši ministar vanjskih poslova Slovačke i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog između Beograda i Prištine, Miroslav Lajčák imao je direktnu komunikaciju sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, javlja slovački SME.

Lajčak je, podsjećamo, obavljao i dužnost visokog predstavnika u BiH u periodu od od 2007. do 2009. godine. Na toj poziciji je zamijenio Christiana Schwarz-Schillinga a naslijedio ga je Valentin Inzko.

Dokazi o komunikaciji Lajčaka sa Epsteinom pronađeni su među 20.000 stranica dokumenata vezanih uz slučaj seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, koje je u srijedu objavio Nadzorni odbor Zastupničkog doma SAD-a.

Slovačke novine SME analizirale su neke od njih i dokumente koji izgledaju kao e-mailovi direktno između Miroslava Lajčáka i Jeffreyja Epsteina.

U roku od jednog dana na društvenim mrežama pojavila se snimka ekrana koja prikazuje e-poštu s komunikacijom između bivšeg bliskog saveznika Donalda Trumpa i savjetnika Stevea Bannona i Epsteina, u kojoj spominju “Miro Lajčák”.

Dokumenti nigdje ne povezuju Lajčáka sa seksualnim zločinima, no on se u njima pojavljuje kao jedna od utjecajnih političkih osoba koje je Epstein uzimao u obzir u svojim političkim i vanjskopolitičkim planovima.

Šale na Trumpov račun

U e-poruci od 15. marta 2018. raspravljaju o sastanku te večeri. Epstein piše Bannonu e-poruku s četiri tačke. Prva je da želi pozvati još jednu osobu na večeru. Druga tačka odnosi se na “Miru Lajčáka” i pad vlade u Slovačkoj.

Epstein Lajčaka opisuje kao čovjeka koji je “predsjednik UN-a” i koji bi mogao “voditi evropski projekt “. Dodaje i napomenu da će njegova vlada “pasti ove sedmice – kako je i planirano “.

Toga je dana predsjednik Andrej Kiska smijenio vladu Roberta Fica zbog protesta koji su izbili nakon ubistva novinara Jána Kuciaka i Martine Kušnírová.

Međutim, u dokumentu se izravno ne navodi da bi i Lajčák trebao biti pozvan na večernji sastanak.

Dnevne novine SME naknadno su među dokumentima pronašle snimku direktne komunikacije između Lajčáka i Epsteina.

Datira iz 24. marta 2018. godine. Čini se da je e-pošta bila prijateljska komunikacija. Epstein je Lajčáku poslao poveznicu na članak s portala Daily Beast koji govori o mentalnom zdravlju Donalda Trumpa.

“Koliko je blizu Donald Trump od mentalnog sloma”, piše u naslovu teksta koji je Epstein poslao.

“Hvala! Mislim da smo danas čuli dovoljno dokaza o ovoj temi“, odgovara Lajčák Epsteinu. E-mail adresa je zacrnjena u dokumentu, ali potpis ukazuje da je direktno sa službenog e-maila Ministarstva vanjskih poslova Slovačke.

Miroslav Lajčák se još nije oglasio o objavljenim dokumentima.

Komunikacija putem e-pošte između Jeffreyja Epsteina i Miroslava Lajčáka (Foto: dokumenti slučaja Epstein)

Direktna komunikacija: Lajčák opisuje svoju situaciju, Epstein savjetuje kako je objasniti

Nova komunikacija vođena je u novembru 2018. godine opet preko e-maila. Tada se Miroslav Lajčák povjerava Epsteinu o svojoj unutarnjopolitičkoj situaciji, prema objavljenom tekstu. Piše da je unatoč pritisku smiren i osjeća se podržano: “Iznenađujuće sam smiren. Osjećam da radim pravu stvar. I reakcija ljudi je vrlo snažna i pozitivna.”

Epstein odgovara s razumijevanjem i nudi specifičnu liniju komunikacije: “Nisam iznenađen. Mislim da je vaš stav pravedan. To je objašnjenje koje treba doraditi.”

Prema e-mailu, savjetuje da zemlja želi izgledati snažno i da neučestvovanje u određenom događaju (koji nije imenovan u tekstu) može imati suprotan učinak: “Mislim da se može snažno argumentirati da učestvovanje jača poziciju zemlje. Skrivanje, bježanje od problema pokazuje slabost i donosi još više problema.”

Lajčák kratko odgovara: “U pravu ste. Naglasit ću to više.“ U sljedećem izvještaju Epstein formulira mogući slogan koji bi slovački ministar mogao javno upotrijebiti: “Slovaci ne bježe i ne skrivaju se. Stat ćemo uspravno i reći… Ne slažemo se. Ili još ne. Ili da Slovačka mora odlučiti što je dobro za nju.“

Izvor: Nadzorni odbor Zastupničkog doma SAD

U poruci od 20. novembra, Lajčák opisuje situaciju oko dokumenta pod nazivom Migracijski sporazum upućenog Epsteinu: “Danas sam rekao da ako se Slovačka povuče iz Migracijskog sporazuma, razmislit ću o ostavci. To je velika vijest u svim medijima. I to se stvarno može dogoditi. Možda ću to morati učiniti kako bih zaštitio svoj profesionalni i osobni integritet.“

U drugoj poruci Epstein pita: “Je li premijer još uvijek na vašoj strani?” i odmah dodaje pitanje: “Jesam li dobro shvatio da ste vi protiv parlamenta?”

E-mail tako ukazuju na to da je u vrijeme spora oko sporazuma o migracijama Lajčák bio u direktnom kontaktu s Epsteinom i konsultirao se s njim o tome kako objasniti svoj stav.

Izvor: Nadzorni odbor Zastupničkog domaTekstovi pokazuju da Epstein nije samo govorio o Lajčáku u trećem licu, već mu je davao i konkretne prijedloge za politički vokabular u vrijeme kada se suočavao s kritikama kod kuće. Međutim, još nije dokazano da je autor e-mailova sam Lajčák, ali kako ističe portal tvnoviny.sk, korespondencija je poslana s njegove ministarske adrese.

Komunikacija se nastavila i u 2019. godini

U drugoj razmjeni iz 2019. dodaje da je “sadašnji slovački ministar vanjskih poslova, predsjedatelj OESS-a i bivši šef UN-a” te završava rečenicom: “I najvažnije – prijatelj.”

Iz e-mailova se vidi da je Epstein pratio slovačkog diplomatu kao jednog od ključnih igrača u Europi u vrijeme kada je Lajčák postao predsjednik Opće skupštine UN-a i bio jedno od vidljivih lica evropske diplomatije. Izvor: Nadzorni odbor Zastupničkog doma SAD

Istraga o Epsteinu

Jeffrey Epstein bio pod istragom američkih vlasti zbog optužbi za seksualno uznemiravanje od 2005. godine. Britanske novine The Guardian objavile su opsežnu istragu, na temelju koje je Epstein iznajmljivao seksualne usluge maloljetnih djevojčica raznim slavnim osobama, političarima i ljudima iz showbusinessa.

Osuđen je 2008. godine ali je kratko proveo u zatvoru. Dana 6. jula 2019. savezne vlasti su ponovo uhapsile Epsteina pod optužbom za trgovinu maloljetnicima u svrhu seksualnog iskorištavanja u New Yorku i Floridi. Mjesec dana kasnije, 10. augusta 2019., pronađen je mrtav u Metropolitanskom popravnom centru u New Yorku; obdukcija je pokazala da je počinio samoubistvo vješanjem.

Epsteinovo samoubistvo 2019. godine izazvalo je intenzivnu istragu istaknutih osoba, uključujući Andrewa Mountbattena Windsora (bivši princ Andrew), člana britanske kraljevske porodice koji je u novembru izgubio sve svoje kraljevske titule zbog povezanosti sa seksualnim prijestupnikom.

Pojavile se tvrdnje o američkoj zavjeri

Objavljivanje dokumenata brzo je iskoristio slovački političar Ľuboš Blaha, zastupnik u Europskom parlamentu vladajuće stranke Smer, koji je na Telegramu objavio dramatičan video i komentar. Blaha tvrdi, doduše bez dokaza, da novoobjavljeni e-mailovi dokazuju da su Sjedinjene Države planirale pad Ficove vlade 2018. godine.

Tvrdi da jedan e-mail sadrži rečenicu koja glasi: “Ove sedmice slovačka vlada će pasti kako smo i planirali.”

Niti jedan slovački medij, uključujući SME ili TV Markízu, nije potvrdio postojanje takve linije, a dokument na koji se Blaha poziva nije nezavisno provjeren.

Blaha je navodno otkriće opisao kao “najozbiljnije političko otkriće u godinama”, tvrdeći da ono “mijenja cijelo razumijevanje protesta iz 2018.”. Nastavio je tvrditi, opet bez dokaza, da su protesti nalikovali “Majdanu u režiji SAD-a”.

Također je sugerirao vezu između SAD-a i ubistva Jána Kuciaka, rekavši da se “ne može isključiti” da su Amerikanci “imali prste” u ubistvu – uprkos tome što nikada nije bilo dokaza koji bi potkrijepili takvu tvrdnju.

Optužbe protiv slovačkih medija i političkih protivnika

Blaha je optužio “liberalne slovačke medije” da šute jer su, kako je tvrdio, “bili umiješani”. Nadalje je kritikovao bivšu predsjednicu Zuzanu Čaputovu, ukazujući na ranije javno poznatu podršku američke nevladine organizacije i tvrdeći da je ona “njihova osoba”. Čaputová je više puta odbacila takve optužbe kao dezinformacije.

Zatim je nagađao o “domaćim kolaboracionistima” koji su navodno pomagali SAD-u, spominjući Progresivnu Slovačku, Igora Matoviča i Jaroslava Naďa – ponovno ne nudeći nikakve dokaze.

Blaha je zaključio: “Ovo je nevjerovatno otkriće koje bi odmah trebalo pokrenuti istragu protiv svih povezanih sa Sjedinjenim Državama koji su profitirali od pada vlade Roberta Fica.“

Završio je svoju poruku tvrdnjom: “Dogodio se strašan zločin. I imamo dokaz da su Amerikanci bili umiješani.” Nijedan takav dokaz nije potvrđen, prenosi slovački Spectator.

(Slobodna Bosna)