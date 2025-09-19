Novi sistem kontrole za ulazak u EU : Naoružajte se strpljenjem jer se očekuju velike gužve u saobraćaju na granici između BiH i Hrvatske

Od 12. oktobra u Evropskoj uniji počinje postupno uvođenje novog sistema provjere ulaska i izlaska državljana zemalja koje su izvan Schengen zone, zbog čega se očekuje da će na granici Bosne i Hercegovine s Hrvatskom doći do velikih gužvi u saobraćaju.

Najvažnija promjena u odnosu na stari sistem provjere odnosi se na to da će se svim državljanima “trećih zemalja”, tj. zemalja izvan Evropske unije, u šta spadaju i građani BiH, uzimati otisak četiri prsta, kao i fotografiju lica.

No, ovaj postupak će biti provođen samo za prvi prelazak granice Schengena, odnosno, podaci će biti sačuvani te prilikom svakog sljedećeg ulaska neće biti potrebe za ponovnim davanjem otiska prstiju.

U početku se zbog toga mogu stvarati velike gužve na granici BiH i Hrvatske jer će postupak zahtijevati nekoliko minuta zadržavanja po automobilu. Očekuje se da će se čekanja smanjiti nakon “uhodavanja” sistema i stvaranja većeg broja ličnih dosjea.

Postojat će i zasebne ulazno/izlazne EES trake, primarno za one putnike koji podliježu ovim provjeravam (sistem će bez obzira na te posebne trake biti operativan i na svim drugim ulazno/izlaznim trakama zbog perioda velikih gužvi i vršnih opterećenja kada će biti neophodno za EES potrebe koristiti i druge trake.

Od primjene su izuzeti putnici koji su nositelji boravišne iskaznice, boravišne dozvole ili viza za dugotrajni boravak, kao i nositelji pogranične propusnice te na ostale izuzetke navedene u članku 2. Uredbe (EU) 2017/2226. EES sistem se također ne primjenjuje na državljane Evropske unije, uključujući i državljane Republike Hrvatske, bez obzira na mjesto prebivališta.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske su najavili da će ova vrsta registracije u EES sistem započeti istovremeno na svim graničnim prijelazima i da će postupno uvođenje ovog sistema trajati šest mjeseci, do 10. aprila 2026. godine.

– EES je sistem Evropske unije za digitalnu registraciju podataka o ulasku i izlasku državljana trećih zemalja, kao i podataka o odbijenim ulascima na vanjskim granicama država članica. Ovaj sistem, definisan je Uredbom (EU) 2017/2226, koja zamjenjuje ručno štambiljanje putnih isprava automatiziranim postupkom bilježenja podataka – navodi se iz MUP-a RH.

EES se uvodi radi poboljšanja upravljanja vanjskim granicama te osiguranja poštivanja propisanog trajanja boravka u državama članicama.

