Odluka donesena preglasavanjem na sjednici Predsjedništva SDS-a uoči zasjedanja Glavnog odbora. Konačnu riječ o podršci Stanivukoviću i mogućem ujedinjenju sa Pokretom Sigurna Srpska tek treba da daju stranački organi.

Predsjedništvo Srpske demokratske stranke (SDS) donijelo je odluku da podrži Draška Stanivukovića kao kandidata za predsjednika Republike Srpske, te da pokrene proces političkog ujedinjenja sa Pokretom Sigurna Srpska (PSS), saznaju mediji iz izvora bliskih vrhu stranke.

Prema dostupnim informacijama, odluka je donesena nakon burne rasprave i preglasavanja na sjednici Predsjedništva SDS-a održanoj neposredno prije početka sjednice Glavnog odbora u Istočnoj Ilidži.

Izvori navode da je većina članova Predsjedništva podržala prijedlog da SDS krene u proces formiranja zajedničkog političkog subjekta sa Pokretom Sigurna Srpska, koji predvodi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Istovremeno je donesena i odluka da Stanivuković bude predložen kao zajednički kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske na narednim izborima.

Međutim, konačna odluka još nije donesena. O prijedlozima Predsjedništva izjasniće se Glavni odbor SDS-a, čija je sjednica počela danas u Istočnoj Ilidži.

Prema Statutu SDS-a, odluku o formiranju zajedničkog političkog subjekta sa drugom strankom može donijeti isključivo Skupština stranke, dok je Glavni odbor nadležan za potvrđivanje kandidata za najvažnije funkcije i usvajanje kandidatskih lista.

Ukoliko Glavni odbor potvrdi prijedloge Predsjedništva, opoziciona scena u Republici Srpskoj mogla bi ući u novu fazu političkog preslagivanja pred predstojeće izbore.

(Kliker.info-Buka)