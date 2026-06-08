Branko Blanuša, predsjednik SDS-a, je kandidat te stranke za predsjednika Republike Srpske.

To je odlučio Glavni odbor SDS u Istočnoj Ilidži.

Takođe je usvojene da SDS ide sa samostalnom listom i da se uputi poziv predsjedniku PSS Drašku Stanivukoviću da on bude kandidat za srpskog člana u Predsjedništvu BiH.

Ovo je prijedlog Blanuše, koji je ignorisao zaključak Predsjedništva te stranke da SDS u svoje redovi prihvati Pokret sigutna Srpska i da kandidat SDS ta predsjednika bude Draško Stanivuković, a on za člana Predsjedništva BiH.

SDS je danas ponovo pokzao da je duboko podijeljena stranka i da se teško na sledećim izborima od njih može očekivati neki rezultat.

Istorijska šansa da se ujedine sa PSS i da idu svi zajedno pod znakon SDS-a ovim je propala.

Od najave “velikog SDS” napravili su “mali SDS”.

(Kliker.info-RTV BN)