Novi preokret : Blanuša kandidat za predsjednika, nema ulaska PSS u SDS (Video)
Branko Blanuša, predsjednik SDS-a, je kandidat te stranke za predsjednika Republike Srpske.
To je odlučio Glavni odbor SDS u Istočnoj Ilidži.
Takođe je usvojene da SDS ide sa samostalnom listom i da se uputi poziv predsjedniku PSS Drašku Stanivukoviću da on bude kandidat za srpskog člana u Predsjedništvu BiH.
Ovo je prijedlog Blanuše, koji je ignorisao zaključak Predsjedništva te stranke da SDS u svoje redovi prihvati Pokret sigutna Srpska i da kandidat SDS ta predsjednika bude Draško Stanivuković, a on za člana Predsjedništva BiH.
SDS je danas ponovo pokzao da je duboko podijeljena stranka i da se teško na sledećim izborima od njih može očekivati neki rezultat.
Istorijska šansa da se ujedine sa PSS i da idu svi zajedno pod znakon SDS-a ovim je propala.
Od najave “velikog SDS” napravili su “mali SDS”.
(Kliker.info-RTV BN)
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