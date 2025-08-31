Novi poraz Zmajeva : Bosna i Hercegovina poražena od Italije, nezaustavljivi Fontecchio srušio snove Zmajeva

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Limassolu od Italije sa 96:79, u susretu trećeg kola C-grupe Evropskog prvenstva.

Košarkaši BiH odigrali su mnogo bolje nego u meču sa Špancima, u pojedinim trenucima imali su i prednost, ali su u finišu ponovo napravili nekoliko grešaka u napadu te su morali pružiti ruku Italijanima koji su došli do druge pobjede na prvenstvu.

Izabranici selektora Adisa Bećiragića dobro su otvorili meč i poveli sa 12:6. No, Italijani su se vratili zahvaljujući trojkama Fontecchija koji je sa osam vezanih poena kreirao preokret. Do kraja četvrtine Italijani su imali vodstvo ali je BiH držala rezultatski priključak i na dvominutnu pauzu otišla sa poenom zaostatka.

Roberson se razigrao u finišu prve i na početku druge četvrtine i trojkom donio izjednačenje, ali su bh. reprezentativci Italijanima ponovo dozvolili nekoliko lakih poena pa su vratili prednost od pet, a trojkom Fontecchije u 15. minuti osam poena prednosti.

Jusuf Nurkić bio je najbolji pojedinac u bh. reprezentaciji u večerašnjoj utakmici protiv Italije. No, njegov double-double učinak nije bio dovoljan da BiH dođe do druge pobjede na prvenstvu, uprkos mnogo boljoj igri nego u prethodnom meču sa Španijom. Nurkić smatra da je ključ poraza…

Košarkaši BiH odlično su odgovorili nakon time outa Adisa Bećiragića i serijom 6:0, odnosno poenima Alibegovića, Gegića i Nurkića ponovo došli na samo dva poena zaostatka. Nurkić je nakon poena odličan posao obavio i u odbrani blokadom te dodavanja za Vrapca koji je istrčao kontru i postigao izjednačujući koš.

U finišu poluvremena bh. košarkaši napravili su ponovo nekoliko grešaka i promašili par zicera, pa su Italiani uspjeli otići na plus 4.

Treća četvrtina počela je trojka Robersona, i drugom, isključujućom tehničkom greškom selektor Fonsece, pa je organizator igre bh. tima iskoristio i dodatno slobodno bacanje za novo izjednačenje. U narednom napadu Alibegović je pogodio trojku za vodstvo BiH u 23. minuti.

No, uslijedile su nove greške bh. košarkaša, koji su dopustili dva ofanzivna skoka u reketu iz kojih su se izrodile dvije trojke koje su Talijanima ponovo donijele prednost.

Do kraja četvtine uslijedio je novi pad u igri bh. tima pa Italija dolazi na za plus 10.

Novu priliku da se vrate u utrakmicu bh. reprezentaivci dobili su u 29. minuti kada je Spissu zaradio nesportsku grešku zbog udaranja Gegića laktom u predjelu vrata. Gegić je međutim pogodio samo jedno slobodno pogađa, ali u sljedećem napadu Vrabac je pogodio sa zvukom sirene i smanjio zaostatak na pet poena.

Italijani su ipak uzvratili preko Thompsona i Spissua koji trojkama donose najveću prednost od 11 poena u završnici trećeg perioda.

Na početku četvrtog perioda Italija je otišla na najveću prednost od 15 poena, a igrač koji je držao BiH u rezultatskom priključku bio je Jusuf Nurkić. Zahvaljujući njemu BiH je napravila veliku seriju i u 35. minuti prišla na samo sedam poena zaostatka.

Seriju bh. selekcije prekinuo je Thompson koji je pogodio pod faulom, a to kao da je bio ključni trenutak koji je prelomio utakmicu. Uslijedio je veliki pad u igri bh. tima, napravljeno je nekoliko neiznuđenih grešaka u napadu što su iskoristili Talijani i novom serijom poena osigurali pobjedu.

Najefikasniji u reprezentaciji BiH bio je Nurkić sa “double-double” učinkom od 21 poena i 10 skokova. Roberson je postigao 13, Alibegović 12 a Atić 10 poena.

U selekciji Italije ubjedljivo najbolji je bio Fontecchio sa 39 poena i osam skokova. Po 14 poena postigli su Thompson i Spissu.

U prva dva meča trećeg kola u ovoj grupi Grčka je pobijedila Gruziju sa 94:53 i osigurala dalji plasman, dok je Španija pobijedila Kipar sa 91:47.

Grčka je prva sa šest bodova, po pet imaju Španija i Italija, po četiri BiH i Gruzija, dok je Kipar posljednji s tri boda.

Naredni meč BiH igra u utorak protiv Grčke, a posljednji u grupnoj fazi koji će vjerovatno odlučiti četvrtoplasiranu ekipu u grupi u četvrtak protiv Gruzije.

(Kliker.info.Fena)