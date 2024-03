Novi napadi u Mostaru: Naoružani i s kapuljačama pokušali ući u školu, nastavnici razdvajali huligane

Jedna osoba zadobila je povrede nepoznatog stepena u drugom incidentu koji se dogodio danas ispred Srednje saobraćajne škole u Šantićevoj ulici u Mostaru, javlja Bljesak.info.

Prvi incident dogodio se oko 9 sati za vrijeme velikog odmora kada su zaposlenicii Mašinsko-saobraćajne škole pozvali policiju i tražili da se postavi patrola iz predostrožnosti jer se moglo očekivati kako će doći do novih incidenata.

“Nisu u pitanju sukobi između dviju škola ili osoba različitih nacija, u pitanju je čisto delikventsko ponašanje i mogao se očekivati novi incident”, kazala je zaposlenica Srednje saobraćajne škole Mostar, piše bljesak.info.

“Policija je rekla da ne mogu, odnosno da neće poslati nikoga i nisu poslali. I ponovno se dogodilo da je nekoliko tih vjerovatno maloljetnih osoba s kapuljačama naoružani kamenjem pokušali ući u školu. Jedna profesorica ih je počela vraćati i tu je nastao metež, a pojedini učenici su počeli bježati i vrištati”, opisala je zaposlenica.

“Jedan se prolaznik umiješao kako bi oduzeo kamen jednom od učesnika i on je njemu razbio kamenom glavu, te je zadobio vrlo ružnu povredu iznad oka. Policija je sve to vidjela nakon što su došli tek nakon 15 minuta i to mi nije jasno. Njihov izgovor za nedolaženje je bilo da ih nema dovoljno”, kazala je za Bljesak.info, te dodala da je cijela škola u šoku zbog ovakvih incidenata.

“Definitivno da se ovakve stvari događaju usred bijela dana u civiliziranoj zemlji i gradu gdje bi trebale funkcionisati stvari koje očito ne funkcionišu to mi nije jasno. Pod šokom sam. To može biti nečije dijete. Samo je pitanje trenutka kad će neko nastradati što nema nikakve veze s tim. Danas je to bio čovjek koji se slučajno našao u ulici, a sutra može biti bilo ko. Ne znam ko je odgovoran, ali promjene se moraju dogoditi ako želimo sačuvati žive glave i ako mislimo ići naprijed kao civilizirano društvo”, zaključila je.

Iz MUP-a HNK-a je potvrđeno kako su pripadnici policije izašli na intervenciju nakon poziva o događaju.

Podsjetimo, u srijedu se oko 9 sati dogodio prvi incident između maloljetnih osoba u Šantićevoj ulici gdje je potvrđeno iz MUP-a HNK kako su prepoznali jednog učesnika te kako se radi na njihovom pronalasku. Kada je u pitanju drugi incident, službene informacije nismo uspjeli dobiti, ali kako nam je kazao reporter s mjesta događaja, više policijskih službenika trenutno osigurava prostor škole. Obzirom da se ovakvi ili slični incidenti događaju prečesto na ovoj lokaciji, tačnije ispred ove ustanove, nadležni bi trebali promisliti o promjeni koncepta ili pak razdvajanju dvije škole koje se trenutno nalaze pod jednim krovom.

(Kliker.info-Bljesak)