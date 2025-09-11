Novi napad : Nebojši Vukanoviću ponovo zapaljen auto u Trebinju (VIDEO)

– Samo desetak minuta nakon što sam se parkirati ispred porodične kuće u Trebinju, opet su mi mafijaši Milorada Dodika zapalili novo auto koje sam upravo dovezao ispred kuće. Prije 10 dana u Doboju sam kupio mali automobil „ford fiesta“ 2013. godište, odvezao u Ljubinje na servis kod dobrih i pouzdanih majstora, braće Ćuzulan, i večeras ga prvi put dovezao kući.

Tek što sam došao u kuću, supruga me čekala da skupa večeramo, neko me je pozvao na telefon i rekao da gori auto, strčao sam i počeo gasiti dok vatrogasci ne dođu. Iza ovog novog napada na moju porodičnu kuću stoji zločinac i vođa mafije Milorad Dodik, koji je nalogodavac, a izvršioci su nebitni. Pravda će biti obaveza!, rekao je Vukanović.

Podsjetimo, Vukanoviću je pred porodičnom kućom u Trebinju polovinom marta ove godine već zapaljen jedan automobil. Tada su nadzorne kamere snimile mušku osobu sa kačketom kako vozilo poljeva benzinom i zapaljivom smjesom, a potom pali vozilo, koje je potpuno uništeno.

Počinioc ni nalogodavci nikada nisu otkriveni.

U RS-u su sve češći napadi na opozicione lidere. Nedavno je pred zgradom u kojoj stanuje napadnut i Branislav Borenović, član Predsjedništva PDP.