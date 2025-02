Novi momenat : Trump izjavio da Zelenski i Putin moraju ‘da se nađu’ da se okonča rat u Ukrajini

Američki predsjednik Donald Trump) izjavio je u petak da će ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin morati ‘da se nađu’ da bi se okončao skoro trogodišnji rat u Ukrajini.

“Mislim da će predsjednik Putin i predsjednik Zelenski morati da se nađu. Jer znate šta? Želimo da prekinemo ubijanje miliona ljudi”, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući nakon što Howard Lutnick položio zakletvu za ministra trgovine.

“Mislim da imamo šansu da postignemo dogovor. Morao sam da se uvjerim da Rusija to želi da uradi”, rekao je Trump povodom sastanka šefova diplomatije SAD i Rusije ranije ove sedmice u Saudijskoj Arabiji.

Trump je također rekao da neće ići u Moskvu na događaje povodom Dana pobjede 9. maja kojim se obilježava godišnjica završetka Drugog svjetskog rata i rekao da su SAD blizu potpisivanja sporazuma o mineralima s Ukrajinom, prenijela je redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku.

“Mislim da smo prilično blizu, mislim da oni to žele”, rekao je Trump. “To je značajno. To je velika stvar”, dodao je on.

Trump traži sporazum o brzom okončanju rata u Ukrajini i ove sedmice je imao odvojene razgovore s liderima Rusije i Ukrajine.

Zelenski je u svom večernjem obraćanju u petak pomenuo dogovor o mineralima, rekavši da se nada poštenom ishodu.

“To je sporazum koji može da doda vrijednost našim odnosima, a glavna stvar je da razradimo detalje kako bi on mogao da funkcioniše”, rekao je Zelenski dva dana pošto je Trump oštro kritikovao ukrajinskog predsjednika, nazvavši ga “diktatorom” koji rizikuje da izgubi zemlju ako “ne požuri”.

U večernjem obraćanju, Zelenski je rekao da je u petak razgovarao telefonom s liderima nekoliko evropskih zemalja.

“Evropa mora i može učiniti mnogo više da osigura da mir zaista bude postignut”, rekao je on poslije razgovora s liderima Njemačke, Poljske, Švedske, Češke, Luksemburga, Slovenije i Hrvatske.

On je rekao da bi bilo moguće postići dogovor o kraju rata s Rusijom pošto Ukrajina i njeni partneri u Evropi imaju “jasne prijedloge”.

“Na osnovu toga možemo da obezbjedimo sprovođenje evropske strategije i važno je da se to uradi zajedno s Amerikom”, rekao je on.

(Klikewr.info-RSE)