Novi femicid u BiH : Poznati nogometni sudija ubio djevojku u Mostaru ?

U Mostaru je sinoć počinjeno teško ubistvo u kojem je muškarac usmrtio žensku osobu na Trgu Ivana Krndelja, u neposrednoj blizini Autobuske stanice. Prema prvim informacijama, riječ je o brutalnom napadu koji je šokirao građane i podigao cijeli grad na noge.

Neslužbene informacije govore da je žrtva pokušala pobjeći od napadača s područja Autobuske stanice. U panici je utrčala u obližnji ugostiteljski objekat tražeći pomoć. Navodno je uspjela pozvati policiju, no napadač ju je sustigao unutar objekta.

Prema tim informacijama, ubistvo se dogodilo u toaletu kafića, gdje je napadač ispalio hitac iz pištolja i usmrtio ženu na licu mjesta.

Kako nezvanično saznajemo, policijske patrole stigle su vrlo brzo nakon dojave građana i pronašli muškarca koji se dovodi u vezu s ubistvom. Pokušao ubiti i sebe, ali je pištolj zakočio. On je odmah uhapšen, a područje je blokirano radi uviđaja koji se odvija pod nadzorom dežurnog tužioca.

Identitet žrtve nije zvanično potvrđen, dok se detalji o ranijem odnosu žrtve i napadača još utvrđuju.

Osumnjičeni sudija u Prvoj ligi Federacije BiH

Prema informacijama GPMaljevac, osumnjičeni za ubistvo je Anis Kalajdžić, nogometni sudija u Prvoj ligi Federacije BiH. Osoba koja ga poznaje opisuje ga kao nekoga ko je do sada važio za mirnu i nenasilnu osobu, što ovom slučaju daje dodatnu težinu i otvara nova pitanja o motivu zločina.

Zvanična potvrda identiteta osumnjičenog očekuje se nakon što policija i tužilaštvo završe prve korake istrage.

Istražitelji prikupljaju izjave svjedoka, provjeravaju snimke nadzornih kamera iz okolnih objekata i analiziraju tragove s mjesta zločina.

Ubijena je djevojka inicijala A.J.

