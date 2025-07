Novi dan novi plan : Trump nagovijestio nove sankcije Rusiji dok se nastavljaju napadi na Ukrajinu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je ruski lider Vladimir Putin svjestan mogućnosti novih američkih sankcija, budući da Moskva i dalje odbacuje napore Washingtona za prekid rata u Ukrajini.

“Mnogo pričamo o sankcijama i Putin razumije da bi se to moglo dogoditi”, kazao je Trump novinarima u predsjedničkom avionu.

Nagovijestio je mogućnost uvođenja oštrijih sankcije Rusiji, nakon što ih je izbjegavao posljednjih šest mjeseci pokušavajući ubijediti Putina da okonča rat.

Njegove primjedbe dolaze nakon što je izjavio da je razočaran telefonskim razgovorom s Putinom 3. jula.

“Veoma je teška situacija. Rekao sam već da sam veoma nezadovoljan razgovorom sa Putinom. On želi da ići do kraja, da nastavi da ubija ljude, a to nije dobro”, rekao je novinarima.

Otkad je preuzeo dužnost, Trump nije nametnuo nikakve nove sankcije Rusiji, tvrdeći da bi to naštetilo mirovnim pregovorima.

Trump je također kazao da je veoma nezadovoljan telefonskim razgovorom koji je prethodnog dana imao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i koji nije doveo do napretka ka okončanju rata u Ukrajini.

Zelenski je više puta pozvao Sjedinjene Države da nametnu veće sankcije Rusiji kako bi prisilili Moskvu za pregovarački stol.

Zelenski je u petak pohvalio”vrlo važne irazgovore” sa Trumpom, koji su uslijedili nekoliko sati nakon masovnog ruskog napada na Kijev.

Naglasio je da je razgovarano o protuzračnoj odbrani, ključnom pitanju u Kijevu nakon odluke Washingtona ove sedmice da obustavi dio vojne pomoći Ukrajini.

Prema izvještajima američkih medija, to uključuje rakete Patriot za protuzračnu odbranu.

“Sistem Patriot apsolutno je vrijedan, a njegovo oduzimanje predstavlja ogroman problem za Ukrajinu”, rekao je američki analitičar Kervin Aucoin za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa (RSE).

Naveo je da je ukidanje ove pomoći Sjedinjenih Država “ohrabrilo Rusiju da napadne više područja unutar Ukrajine.

Trump je 4. jula razgovarao o raketama Patriot s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, a Berlin je spomenuo mogućnost da bi ih kupio od Washingtona, a zatim ih isporučio Kijevu.

Pitanje protuzračne odbrane dobilo je dodatni podsticaj zbog masovnih noćnih napada Rusije na Ukrajinu.

Kijev je pretrpio najveći dio napada, za koji su ukrajinske vlasti rekle da je najveći od početka rata.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine izvijestila je da je jedna osoba ubijena u Kijevu, a povrijeđeno više od 20, u napadima koji su pogodili civilne ciljeve, uključujući medicinsku ustanovu u ukrajinskoj prijestolnici.

